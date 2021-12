Chciał w internecie kupić prawo jazdy. Stracił 40 tysięcy złotych, zadzwonił na policję

Chciał być kierowcą, ale zniechęciło go nieudane podejście do egzaminu. Zamiast spróbować ponownie, zdecydował się kupić dokument w internecie. O takiej - rzekomo legalnej - możliwości niedoszłemu kierowcy miał powiedzieć znajomy. Skończyło się na tym, że oszuści wyłudzili od mężczyzny 40 tysięcy złotych. Sprawę bada policja z Radomska (woj. łódzkie).

Policja bardzo ogólnie informuje o tym, kim jest oszukany. Nadkomisarz Aneta Wlazłowska z komendy powiatowej w Radomsku przekazuje, że to mężczyzna, który był zniechęcony niepowodzeniem na egzaminie na prawo jazdy.

- Dowiedział się od znajomego, że można takie uprawnienia kupić w internecie. Bardzo spodobał mu się ten pomysł i na jednej ze stron znanego portalu społecznościowego znalazł interesujące go ogłoszenie - opowiada policjantka.

Osoby, do których odezwał się poszkodowany oferowały - w zamian za gotówkę - legalne prawo jazdy. Zapewniały, że cały proceder jest zgodny z przepisami, a oszukany - jak przekazuje policja - miał w to uwierzyć.

Poszukiwani

- Teraz trwają czynności mające na celu ustalenie sprawców tego oszustwa. Za takie zachowanie przestępcom może grozić kara nawet do ośmiu lat pozbawienia wolności - mówi Wlazłowska.

Policja: nie warto wierzyć w okazje

- Gdy licytujemy, poczekajmy do pełnego zakończenia aukcji zanim przelejemy pieniądze na podany rachunek. Gdy dostajemy e-mail o wygraniu aukcji warto sprawdzić, czy pochodzi on od rzeczywistego sprzedającego, a nie od oszusta, który posługuje się podobnym nickiem i tuż przed zakończeniem aukcji wysyła do licytujących informacje o wygraniu aukcji z jednoczesnym podaniem swojego numeru konta - przestrzega Wlazłowska.