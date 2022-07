BezKitu. Kolejny odcinek politycznego talk-show Radomira Wita na żywo w TVN24 GO

czytaj dalej

Sandały, skarpetki i parawan czy jednak śmiecenie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku opublikował film, w którym pokazuje, co jest "prawdziwym obciachem na plaży". - Dbajmy o to, by miejsca w których wypoczywamy pozostawić w takim stanie, w jakim sami chcielibyśmy je zastać - mówiła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.