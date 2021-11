Radomir Wit z politycznym talk-show w TVN24 GO

"#BEZ KITU" to nowy program reportera politycznego TVN24. Raz w miesiącu zaproszeni przez Radomira Wita goście będą odpytywani w tematach, które są ważne dla młodych ludzi. Pierwsze wydanie programu na żywo dziś o godzine 20.30 w TVN24 GO.

Do realizowanego na żywo politycznego talk-show Radomir Wit co miesiąc zaprosi dwoje polityków, którzy nie będą mogli unikać trudnych pytań. Będą je mogli zadawać sobie nawzajem, pytać ich będzie Radomir Wit, ale także goście: studenci, dziennikarze i inne osoby, które mają odwagę komentować rzeczywistość polityczną i społeczną, spierać się i walczyć o swoją wizję świata.

- Chcemy, żeby powstała przestrzeń, gdzie będzie możliwość konfrontacji wizji świata młodych z tym, co robią i robili politycy - mówi prowadzący program Radomir Wit i dodaje: - Dziś politycy mają problem z młodymi wyborcami - nie potrafią, a może nie chcą ich zrozumieć. I nawet gdy ich słuchają, to głównie po to, by uniknąć zarzutów ignorowania. A później i tak robią swoje. W naszym programie na uniki nie będzie miejsca - zaznacza.