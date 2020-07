"W polskiej tradycji jest tradycja tolerancji". Kolejny wyrok w sprawie gminy "wolnej od LGBT"

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Radomiu stwierdził w środę nieważność zaskarżonej przez Rzecznika Praw Obywatelskich uchwały Rady Gminy w Klwowie w sprawie "strefy wolnej od LGBT". "W naszych społecznościach lokalnych żyją ludzie o różnej orientacji seksualnej, światopoglądzie, o różnym kolorze skóry i każda społeczność powinna dbać o to, by czuli się jak we własnym domu" - podkreślił sąd.

WSA zauważył także, że uchwała ta ma charakter dyskryminacyjny poprzez odnoszenie się do "ideologii LGBT". "Należy zwrócić uwagę na to, że to pojęcie odnosi się do ludzi. W naszych społecznościach lokalnych żyją ludzie o różnej orientacji seksualnej, światopoglądzie, o różnym kolorze skóry i każda społeczność powinna dbać o to, by czuli się jak we własnym domu" - podkreślił sąd.