Chcieli zatrzymać auto, bo miało przywiązane sanki. Kierowca zaczął uciekać

Jadące radomskimi ulicami audi z przywiązanymi sankami zwróciło uwagę policjantów. Jednak kiedy spróbowali zatrzymać 19-letniego kierowcę do kontroli, ten rzucił się do ucieczki. Uszkodził wiatę przystankową, wjechał do rowu, po czym próbował uciekać pieszo. Bezskutecznie. Kierowca odpowie za niezatrzymanie się do kontroli, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu i spowodowanie kolizji.