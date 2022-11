Prokuratura prowadzi śledztwo ws. wypadku, w którym zginęła była posłanka

Szef prokuratury Rejonowej Radom-Zachód Janusz Kaczmarek poinformował we wtorek, że obecnie śledztwo prowadzone jest pod kątem spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. - Kierowca volvo, który zderzył się z mercedesem prowadzonym przez byłą posłankę, został przesłuchany w charakterze świadka - powiedział prokurator.

Dodał, że 58-latek przedstawił własną wersję zdarzenia. Wynika z niej, iż 30 października tuż przed wypadkiem wyprzedzał on kolumnę pojazdów i przez ok. 200-300 metrów miał poruszać się lewym pasem ruchu.

Prokuratura weryfikuje wersję kierowcy

Mężczyzna powiedział śledczym, że kiedy kończył już ten manewr i zostały mu do wyprzedzenia jeszcze dwa samochody, w tym czasie kierująca mercedesem zaczęła skręcać w lewo w drogę gminną, i wówczas doszło zderzenia.

Do tragicznego wypadku doszło w Modrzejowicach w powiecie radomskim (woj. mazowieckie)

Oczekiwanie na opinię biegłego

Kluczowe znaczenie w dalszym przebiegu śledztwa będzie mieć – zdaniem szefa radomskiej prokuratury - opinia biegłego z zakresu ruchu drogowego. Ma on za zadanie m.in. określić, z jaką prędkością poruszało się volvo w chwili wypadku.

Biegły będzie też musiał ocenić, jakie zasady w bezpieczeństwie ruchu zostały naruszone i kto z kierujących, i w jakim stopniu przyczynił się do wypadku.

Sylwetka Lucyny Wiśniewskiej

W latach 90. pełniła m.in. funkcję lekarza wojewódzkiego województwa radomskiego. Później została zastępcą dyrektora Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego w Warszawie i Radomiu. Do 2005 roku zajmowała stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.

Należała do współtwórców radomskiej organizacji Środowiska Inicjatywa, działała w Katolickim Stowarzyszeniu Lekarzy Polskich. W wyborach parlamentarnych w 2005 roku została wybrana do Sejmu V kadencji z listy Prawa i Sprawiedliwości z okręgu radomskiego. 27 kwietnia 2007 roku przeszła do Prawicy Rzeczypospolitej.