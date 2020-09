Rzucił w drzwi sklepu paletą i brutalnie pobił kobietę. Bo nie sprzedała mu papierosów

Pijany mężczyzna próbuje wejść do sklepu i zrobić zakupy. Kiedy nie może - rzuca w drzwi paletą, a interweniujących i ekspedientkę zaczyna bić. Takie sceny rozegrały się w niedzielę wieczorem w Radomiu. Jak twierdzą funkcjonariusze, jego zatrzymanie jest kwestią czasu. Do aresztu na trzy miesiące trafił natomiast jeden z podejrzanych w sprawie.

Do zdarzenia doszło w niedzielę po godz. 20 w sklepie przy ulicy Miłej w Radomiu. Sklep był zamykany, kiedy wszedł do niego mężczyzna, który chciał kupić papierosy. - Kobieta odmówiła sprzedaży, ponieważ kasa była już nieczynna – tłumaczy Justyna Leszczyńska z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Wówczas - jak wynika z zapisu monitoringu - oburzony mężczyzna wyszedł ze sklepu i ciągle dyskutując ze sprzedawczynią, najpierw rzucił w jej kierunku butelką z piwem, a następnie wziął stojącą obok sklepu drewnianą paletę i kilkakrotnie uderzając nią w drzwi wejściowe, wybił szybę. - Kobieta wybiegła ze sklepu i wówczas została zaatakowana przez mężczyznę. W jej obronie stanęli jej 19-letni syn i jego kolega, którzy również zostali zaatakowani przez napastnika i towarzyszącego mu mężczyznę – relacjonuje Leszczyńska. Kobieta została przewieziona do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, ale ma poważne obrażenia głowy.

Agresor wciąż na wolności

Policjanci po kilku godzinach ustalili tożsamość jednego z podejrzanych. To 40-letni mieszkaniec Radomia. Mężczyzna trafił do policyjnej celi. Został już doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Radom-Wschód. Usłyszał zarzut podbicia o charakterze chuligańskim. Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu przekazała we wtorek po południu, że radomski sąd rejonowy zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla niego.