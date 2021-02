8 łóżek, 80 pacjentów, jeden lekarz. Sytuacja w radomskim SOR "na granicy kryminału"

Nie jesteśmy w stanie świadczyć usług medycznych, nie jesteśmy w stanie dopilnować norm, które się pacjentom należą. Jeśli nie dostaniemy pomocy, SOR się rozpadnie - alarmują lekarze z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. W tym drugim co do wielkości mieście Mazowsza w czasie pandemii działa tylko jeden SOR, drugi został przekształcony w szpital "covidowy".

"Fizycznie nie jesteśmy w stanie nad tym wszystkim zapanować"

- Nie mamy czasu zająć się dokładnie pacjentami, przejrzeć ich wyników, zlecić następnych leków, przegapiamy czas podania antybiotyków, bo fizycznie nie jesteśmy w stanie nad tym wszystkim zapanować. Jest nas za mało w stosunku do liczby pacjentów, którzy do nas trafiają - powiedział we wtorek na konferencji prasowej internista z SOR doktor Piotr Kołodziej.

W placówce zdarzały się przypadki, kiedy personel nie był w stanie zająć się pacjentami, którzy do niej trafiali. Latem 93-latek opuścił SOR, błąkał się po okolicy i nikt o tym nie wiedział. Zmarł na drugi dzień po odnalezieniu go w pobliskich zaroślach. Także w ostatnim czasie głośno było o sprawie pacjenta, którego zaginięcie zgłoszono na policję, podczas gdy on siedział przez kilka godzin na korytarzu SOR w tym samym miejscu, gdzie zostawili go ratownicy z pogotowia.