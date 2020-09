Brutalnie pobił sprzedawczynię, zdecydowano o zarzutach. "Dwukrotnie kopnął swoją ofiarę w twarz"

Jak poinformowała w poniedziałek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Beata Galas, w poniedziałek do Sądu Rejonowego w Radomiu skierowany został wniosek o wydanie postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania 37-latka. Mężczyzna nadal jest poszukiwany przez policję. Według informacji portalu tvn24.pl niedługo po pobiciu, zanim policjanci zdążyli go zatrzymać, miał polecieć do Wielkiej Brytanii.