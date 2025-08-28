Moment katastrofy myśliwca F-16 w Radomiu na nagraniu

Nagranie momentu katastrofy F-16 w Radomiu Źródło: Kontakt24/Marysia

W czwartek późnym popołudniem w czasie prób przed Air Show w Radomiu doszło do katastrofy samolotu F-16, który brał udział w ćwiczeniach przed imprezą lotniczą. Koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak potwierdził w TVN24, że pilot maszyny nie przeżył.

Katastrofa F-16 w Radomiu. Nagranie

Na nagraniu, które otrzymaliśmy na Kontakt24, widać moment katastrofy.

Moment katastrofy F-16 w Radomiu Źródło: TVN24

Radom. Katastrofa F-16 przed Air Show. Pilot o możliwej przyczynie

Arkadiusz Szczęsny, były pilot wojskowy, pytany o przyczynę katastrofy F-16, powiedział, że "prawdopodobnie za późno rozpoczął się manewr wyprowadzania samolotu z figury pionowej".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Katastrofa F-16 przed Air Show w Radomiu

- Pilot (...) próbował się ratować włączeniem dopalania, ale nic to niestety nie dało - zauważył Szczęsny. Przypomniał, że to kolejna katastrofa, do której doszło w czasie przygotowań do pokazów lotniczych. Rok temu w lipcu na lotnisku w Gdyni rozbił się samolot Wojska Polskiego M-346 Bielik.

Ostatnie manewry F-16 przed katastrofą w Radomiu widać na nagraniu poniżej.

Nagranie manewru przed katastrofą F-16 Źródło: TVN24

