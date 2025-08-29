Logo strona główna
Polska

Manewry na "limitach tego samolotu". Tak major Maciej "Slab" Krakowian zapowiadał Air Show

Major Maciej "Slab" Krakowian
Major Maciej "Slab" Krakowian, który zginął w katastrofie F-16 w Radomiu na nagraniach archiwalnych
Źródło: TVN24
To prędkość, hałas i manewry praktycznie na limitach tego samolotu - tak w ubiegłym tygodniu pilot F-16 major Maciej "Slab" Krakowian zapowiadał zaplanowane pokazy Air Show w Radomiu. W czwartek zginął w katastrofie lotniczej w czasie prób przed wydarzeniem.

W czwartek wieczorem, w trakcie ćwiczeń przed pokazami Air Show w Radomiu, samolot F-16 pilotowany przez majora Krakowiana rozbił się. Pilot nie przeżył tragicznego wypadku.

Jeszcze w czasie ubiegłotygodniowej konferencji prasowej, major Krakowian tak zapowiadał pokazy: - Jako pilot i lider F-16 Tiger Demo Team mam wyjątkową możliwość reprezentować polskie siły powietrzne, a państwu pokazać charakterystykę naszej służby z perspektywy kokpitu F-16.

"Żegnaj, Mistrzu". Kim był pilot, który zginął w katastrofie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Żegnaj, Mistrzu". Kim był pilot, który zginął w katastrofie

Zaznaczył, że dla niego to ogromny zaszczyt po raz kolejny mieć szansę zaprezentować możliwości samolotu F-16 w Radomiu. - W miejscu, do którego zawsze wracam z sentymentem. W miejscu, które od lat uchodzi za stolicę lotnictwa pokazowego w Polsce - mówił pilot.

"Slab" zapowiedział również, że pokaz, który przygotowywał jego zespół na Air Show, to połączenie siły, precyzji i elegancji F-16. - To prędkość, hałas i manewry praktycznie na limitach tego samolotu. Dla mnie jednak jest to symbol profesjonalizmu, treningu i wytrwałości, którą każdego dnia pokazujemy w swojej codziennej pracy w służbie - powiedział.

Major Maciej "Slab" Krakowian
Major Maciej "Slab" Krakowian
Źródło: TVN24

Major o "bliskiej jego sercu rocznicy"

Jak wyjaśniał major, pokazy Air Show to nie tylko to, co widzimy w powietrzu. - To również spotkania, rozmowy i wspólne budowanie wspólnoty wokół pasji lotniczej. Zależy nam na tym, żeby każdy widz, niezależnie od tego, czy będzie to dziecko, które marzy o lataniu, czy też doświadczony pasjonat, mógł poczuć to, czego my doświadczamy każdego dnia - przekonywał.

Wspomniał także o kilku okazjach do świętowania podczas Air Show 2025, czyli 85. rocznicy bitwy o Anglię czy 100-leciu Lotniczej Akademii Wojskowej.

- Wspomnę jeszcze o jednej, takiej bardziej bliskiej mojemu sercu rocznicy. Świętujemy również 10-lecie F-16 Tiger Demo Team, który przez dekadę z dumą reprezentuje Polskę na niebie Europy - powiedział pilot. Zapowiedział, że w związku z tą rocznicą zespół przygotował pewną niespodziankę.

Katastrofa F-16 w Radomiu. Eksperci wskazują na jeden czynnik
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Katastrofa F-16 w Radomiu. Eksperci wskazują na jeden czynnik

Major Krakowian podziękował również wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tego wyjątkowego wydarzenia. - W powietrzu oczywiście zobaczymy personel latający. Jednak, aby do tego mogło dojść, wymagana jest praca, zaangażowanie i doświadczenie wielu osób na ziemi - mówił wtedy.

OGLĄDAJ: NATO: siła w powietrzu
Major Maciej "Slab" Krakowian

NATO: siła w powietrzu

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

RadomsamolotyLotnictwoWojskoWojsko Polskie
