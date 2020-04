Bartłomiej Sochański nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Jarosław Kaczyński zabrał głos

Bartłomiej Sochański zastąpi zmarłego w styczniu sędziego TK Grzegorza Jędrejka. Kandydaturę Sochańskiego zgłosiło 56 posłów Prawa i Sprawiedliwości, a informacja o tym została opublikowana w czwartek na sejmowych stronach. Jeszcze tego samego dnia jego kandydaturę miała zaopiniować sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka . W związku z zagrożeniem koronawirusem, komisja obradowała częściowo zdalnie. Jedynie kilkoro parlamentarzystów było obecnych na miejscu. Sochańskiego nie udało się jednak przesłuchać. W piątek przed południem Marek Ast (PiS) informował, że rozpatrzenie kandydatury Sochańskiego zostało przełożone "na przyszłość" w związku z problemami technicznymi i brakiem możliwości dojazdu kandydata do Sejmu.

"Świat walczy z epidemią, PiS zajmuje się obsadzaniem stanowisk"

- W tym samym czasie, kiedy cały świat walczy z epidemią, PiS zajmuje się obsadzaniem posad i stanowisk w instytucji, która kiedyś była Trybunałem Konstytucyjnym - mówiła w imieniu klubu KO posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz. - Co wyróżnia pana Sochańskiego? Może wiedza prawnicza? Otóż nie, za to na pewno wyróżnia go legitymacja partyjna PiS - dodała.