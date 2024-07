Radio TOK FM wygrało z przewodniczącym KRRiT. Jest wyrok sądu

Kamila Ceran, redaktorka naczelna TOK FM, która wskazała, że "próba ukarania Radia TOK FM za rzekomą mowę nienawiści w programie, który piętnował mowę nienawiści w podręczniku do HiT, skończyła się tak, jak na to zasługiwała". "Sąd potwierdził słuszność naszych argumentów i odrzucił stawiane nam zarzuty, wykreowane na polityczne zamówienie. To smutne, że KRRiT, powołana, by bronić wolności słowa w polskich mediach, w ogóle zajęła się tej wolności ograniczaniem" - stwierdziła.