Prokurator Tomasz Tadla miał zostać odwołany. "Niezwykle doświadczony śledczy"

Tomasz Tadla
Prokurator Tomasz Tadla o zarzutach dla Radosława D. (materiał z 16.06.2023 r.)
Źródło: TVN24
Naczelnik Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej został odwołany ze stanowiska - dowiedziało się Radio ESKA. Jak podało na swoim portalu, prokurator Tomasz Tadla obejmował to stanowisko od blisko ośmiu lat, zajmując się szeroko opisywanymi przez media sprawami.

Jak dowiedziało się Radio ESKA, prokurator Tomasza Tadla "nie kieruje już Śląskim Wydziałem Zamiejscowym Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Katowicach". Na swoim portalu radio podało, że obejmował to stanowisko od blisko ośmiu lat. Według informacji Radia ESKA, "decyzję o jego odwołaniu podjęła Prokuratura Krajowa".

Jego następcą ma zostać prokurator Marek Wełna, który - jak napisano - "był wcześniej związany z Prokuraturą Krajową". "Z dostępnych informacji wynika, że nadzorował lub brał bezpośredni udział w kilku ważnych dla kraju śledztwach" - czytamy.

Kim jest prokurator Tomasz Tadla

Radio ESKA napisało, że Tadla jest "znany z prowadzenia najgłośniejszych śledztw dotyczących korupcji i przestępczości zorganizowanej".

"Odwołany prokurator to niezwykle doświadczony śledczy, którego kariera w organach ścigania sięga lat 90. Tomasz Tadla jest uznawany za specjalistę, który prowadził wiele dużych i szeroko komentowanych w mediach śledztw. To na jego koncie znajdują się postępowania w sprawach korupcyjnych związanych z prywatyzacją takich spółek jak STOEN czy PLL LOT. Nadzorował również dochodzenie w głośnej aferze KNF, która dotyczyła domniemanych propozycji korupcyjnych składanych Leszkowi Czarneckiemu" - czytamy.

Skontaktowaliśmy się z prokurator Katarzyną Calów-Jaszewską z Biura Prasowego PK, która udziela informacji w zakresie wydziałów zamiejscowych Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, aby potwierdzić doniesienia w sprawie Tadli. Przekazała, że na ten moment nie może potwierdzić tych informacji i być może będzie mogła odnieść się do sprawy kolejnego dnia.

Opracował Filip Czerwiński/akr

Źródło: Radio ESKA, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Michał Meissner/PAP

