Prokurator Tomasz Tadla miał zostać odwołany. "Niezwykle doświadczony śledczy"

Jak dowiedziało się Radio ESKA, prokurator Tomasza Tadla "nie kieruje już Śląskim Wydziałem Zamiejscowym Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Katowicach". Na swoim portalu radio podało, że obejmował to stanowisko od blisko ośmiu lat. Według informacji Radia ESKA, "decyzję o jego odwołaniu podjęła Prokuratura Krajowa".

Jego następcą ma zostać prokurator Marek Wełna, który - jak napisano - "był wcześniej związany z Prokuraturą Krajową". "Z dostępnych informacji wynika, że nadzorował lub brał bezpośredni udział w kilku ważnych dla kraju śledztwach" - czytamy.

Kim jest prokurator Tomasz Tadla

Radio ESKA napisało, że Tadla jest "znany z prowadzenia najgłośniejszych śledztw dotyczących korupcji i przestępczości zorganizowanej".

"Odwołany prokurator to niezwykle doświadczony śledczy, którego kariera w organach ścigania sięga lat 90. Tomasz Tadla jest uznawany za specjalistę, który prowadził wiele dużych i szeroko komentowanych w mediach śledztw. To na jego koncie znajdują się postępowania w sprawach korupcyjnych związanych z prywatyzacją takich spółek jak STOEN czy PLL LOT. Nadzorował również dochodzenie w głośnej aferze KNF, która dotyczyła domniemanych propozycji korupcyjnych składanych Leszkowi Czarneckiemu" - czytamy.

Skontaktowaliśmy się z prokurator Katarzyną Calów-Jaszewską z Biura Prasowego PK, która udziela informacji w zakresie wydziałów zamiejscowych Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, aby potwierdzić doniesienia w sprawie Tadli. Przekazała, że na ten moment nie może potwierdzić tych informacji i być może będzie mogła odnieść się do sprawy kolejnego dnia.

