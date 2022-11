Rada Ministerialna OBWE w Łodzi. Cimoszewicz: ja bym Ławrowa wpuścił, ale miałbym nadzieję, że Polacy pokażą mu, co o nim myślą

- Gdybym ja dziś kierował MSZ, prawdopodobnie Ławrowa bym wpuścił, ale miałbym głęboką nadzieję, że Polacy, na ulicach Warszawy przy przejeździe z lotniska do miejsca obrad i z powrotem, daliby Ławrowowi wyraźnie znać co o nim myślą - wyjaśnił eurodeputowany.

W obronie decyzji polskiej dyplomacji przywołuję się argument dotyczący unijnych sankcji, między innymi zakazu wjazdu na teren Unii Europejskiej, jakimi objęty jest Siergiej Ławrow i tego, że polska decyzja się w nie wpisuje. - Do OBWE nie należą tylko państwa europejskie, a więc tym bardziej nie tylko państwa unijne. Z związku z tym te sankcje należałoby rozumieć w taki oto sposób, że żadne państwo należące do Unii Europejskiej nie powinno z Ławrowem utrzymywać kontaktów. (...) Czym innym jest funkcjonowanie organizacji międzynarodowych o szerszym zakresie członkostwa niż Unia Europejska - wyjaśniał Cimoszewicz.

Cimoszewicz: nikt nie mówił, że ambasadorów mianuje się tylko na dobre czasy

Gość programu został zapytany, czym zajmuje się aktualnie ambasador Rosji w Polsce i jaki jest sens jego obecności. - Ambasadorowie, dopóki nie zostaną zerwane stosunki dyplomatyczne albo nie zostaną uznani za persona non grata (personae non gratae - red.), wykonują swoje obowiązki - podkreślił Cimoszewicz. - Nikt nie mówił, że ambasadorów mianuje się tylko na dobre czasy - dodał.

Cimoszewicz: zachowanie dość dziwne, dość kontrowersyjne

Gość programu został zapytany o to, czy musiało dojść do zdarzenia, jakie miało miejsce w Przewodowie, czyli do eksplozji rakiety na terytorium Polski. - Ja nie sądzę, że tak musiało się stać, ale oczywiście bardzo duże ryzyko było - ocenił były premier. - Kiedy to się wydarzyło, chciałbym wiedzieć czyja rakieta, dlaczego to się stało. To zresztą wymaga wyjaśnienia - dodał.