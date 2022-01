13 członków Rady Medycznej złożyło rezygnację. Dr Borkowski: coś pękło

Autorytety medyczne są odpychane na drugi plan. Rządzi polityka i sondaże, a nie merytoryka - mówiła w "Faktach po Faktach" w TVN24 doktor nauk medycznych Magda Wiśniewska, kierowniczka Szpitala Tymczasowego w Szczecinie. Odniosła się w ten sposób do rezygnacji 13 członków Rady Medycznej przy premierze. Doktor nauk farmaceutycznych Leszek Borkowski z Fundacji Razem w Chorobie stwierdził, że "ochrona zdrowia pogroziła palcem i powiedziała bye, bye, ale nie ludziom, tylko politykom".

13 z 17 członków Rady Medycznej przy premierze w piątek złożyło rezygnacje z doradzania rządowi w sprawie epidemii COVID-19. Napisali w oświadczeniu, że ich decyzja jest spowodowana "brakiem wpływu rekomendacji na realne działania" oraz "narastającą tolerancję" rządu dla "zachowań środowisk negujących zagrożenie COVID-19 i znaczenie szczepień w walce z pandemią".

Sprawę tę komentowali w "Faktach po Faktach" eksperci: doktor nauk medycznych Magda Wiśniewska i doktor nauk farmaceutycznych Leszek Borkowski.

Wiśniewska: autorytety medyczne są odpychane na drugi plan

- Komunikat (Rady Medycznej) jest bardzo zły, świadczy o tym, że zupełnie przestaje szanować się autorytety - komentowała Magda Wiśniewska, kierowniczka Szpitala Tymczasowego w Szczecinie. Zwróciła uwagę, że "Rada Medyczna, która od ponad roku próbuje pomóc rządowi w opanowaniu pandemii jest coraz mniej słuchana". - A przypominam, że w tej radzie zasiadają największe autorytety, jeśli chodzi o choroby zakaźne, immunologię, wirusologię i epidemiologię, więc są to chyba najbardziej predestynowane osoby do tego, by pomagać rządzącym w opanowaniu pandemii - przekonywała.

Przypomniała, że Rada Medyczna w ciągu roku wydała ponad 30 rekomendacji, a "nie widzieliśmy żadnej". - W zamian rząd uśmiecha się do antyszczepionkowców. Lider partii rządzącej spotyka się z posłami, którzy słyną z tego, że głoszą teorie antyszczepionkowe - powiedziała Wiśniewska. W jej ocenie panuje "beznadziejność, frustracja i brak jakiegokolwiek światełka w tunelu w walce z pandemią".

- Autorytety medyczne są odpychane na drugi plan. Rządzi polityka i sondaże, a nie merytoryka - stwierdziła Wiśniewska.

Dr Borkowski: pękło serducho Rady Medycznej

- Ja uważam, że lekarze wygrali - stwierdził dr Leszek Borkowski z fundacji "Razem w Chorobie". - Coś pękło. To coś, to serducho Rady Medycznej. Każdy szanujący się ekspert dba o markę swojego nazwiska i nie akceptuje bycia kolorowym balonem. Czy ekspert jest zależny czy niezależny, mają to samo w głowie. Tylko jeden mówi to, co wie, a drugi jest cykorem i boi się powiedzieć, że król jest nagi - mówił gość "Faktów po Faktach".

Według niego Rada Medyczna "pokazała politykom, że nie jesteśmy narzędziami, jesteśmy ludźmi myślącymi". - Pokazała empatię w stosunku do rodzin 100 tysięcy zmarłych, pokazała klasę naukową w stosunku do polityków, wykazała się rzeczywisty patriotyzmem w stosunku do wszystkich Polek i Polaków, bo powiedziała: nie jesteśmy w stanie wpłynąć na polityków, nie jesteśmy w stanie wpłynąć na rząd. Niech się bujają sami - stwierdził Borkowski.

Jak dodał, "ochrona zdrowia tylko pogroziła palcem i powiedziała bye, bye, ale nie ludziom, tylko politykom".

Dr Wiśniewska: piąta fala z omikronem zbliża się do nas wielkimi krokami

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę o 16 896 nowych, potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Resort przekazał, że zmarło 429 osób chorujących na COVID-19.

- Piąta fala z omikronem zbliża się do nas wielkimi krokami. My teraz powinniśmy mieć oddech, powinna się skończyć czwarta fala i powinniśmy mieć doniesienia o kilku tysiącach, może nawet kilkuset zakażeniach i dwudziestu-trzydziestu zgonach (dziennie). A mamy niestety bardzo dużą liczbę zgonów, hospitalizacji i ciągle bardzo dużą liczbę zakażeń. A będzie gorzej - przewidywała w TVN24 dr Magda Wiśniewska.

Przywołała prognozy, według których co drugi mieszkaniec Unii Europejskiej zakazi się omikronem. - My już doskonale wiemy, czym to się skończy w Polsce - stwierdziła, wskazując na niski odsetek zaszczepionych w naszym kraju. - I w obliczu piątej fali rezygnuje się ze wsparcia największych autorytetów medycznych - dodała.

Jak oceniła, "będzie źle, będzie dramat, będzie bardzo duża liczba zgonów, będzie mnóstwo osób wyłączonych z pracy z powodu izolacji i kwarantanny". - Czeka nas nawet nie odgórny lockdown. Ten lockdown dokona się sam, epidemiologiczny - przekonywała dr Wiśniewska.

"Wszyscy będziemy się zarażać omikronem"

- Rzeczywiście sytuacja może być niezwykle trudna - wtórował dr Borkowski. Jak dodał, "część polityków jest 'spietrana', bo wiedzą, że jak państwo stanie, to oni pójdą na pierwszy ogień odpowiedzialności".

- Nowy wariant atakuje przede wszystkim górne drogi oddechowe, natomiast delta i wcześniejsze atakowały dolne partie dróg oddechowych. To powoduje, że wszyscy będziemy się zarażać omikronem - tłumaczył. Podkreślił jednak, że "nie wszyscy będziemy przechodzić go ciężko, pod warunkiem, że jesteśmy zaszczepieni".

Borkowski wskazywał, że osoby przyjmujące dawkę uzupełniającą szczepionki na COVID-19 mają odporność na omikrona na poziomie 75-80 procent. - To jest bardzo dobry wynik. Będziemy mieli mniej hospitalizacji, oczywiście w krajach, gdzie jest więcej zaszczepionych. W Polsce będzie inaczej, no ale sami żeśmy sobie zgotowali taki los - przyznał.

Jak mówił, "według pracy ośrodków naukowych WHO stwierdzono, że limfocyty T, które są pobudzone przy szczepieniu odgrywają ważną rolę w ochronie przed kolejnymi wariantami". - Nie jesteśmy bezbronni wobec omikrona pod warunkiem, że się zaszczepimy - powtórzył Borkowski.

