"PiS jest partią tak przesiąkniętą nepotyzmem, że musicie przyjąć uchwałę" vs. "my potrafimy uderzyć się w pierś"

W sobotę w Warszawie odbyła się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej, na którym dokonano roszad na stanowiskach w zarządzie partii. Były premier Donald Tusk został pełniącym obowiązki szefa partii. Tego samego dni odbył się statutowo-wyborczy kongres Prawa i Sprawiedliwości, na którym między innymi zdecydowano, że prezesem na kolejną kadencję zostanie Jarosław Kaczyński.

Oba spotkania komentowali w "Faktach po Faktach" Izabela Leszczyna z PO i Radosław Fogiel z PiS.

Leszczyna: Tusk powiedział, że to, co PiS robi, to jest zło

Posłanka PO Izabela Leszczyna stwierdziła, że Tusk podczas swojego wystąpienia powiedział "kilka, kilkanaście fundamentalnych zdań", między innymi to, że "do zła nie można się przyzwyczajać". Dodała, że Kaczyński w trakcie swojego przemówienia "zgodził się z diagnozą" byłego premiera.

- Premier Tusk powiedział, że to, co PiS robi, to jest zło. A co powiedział dziś prezes Kaczyński? Prezes Kaczyński powiedział dzisiaj na waszym kongresie, że PiS jest partią tak bardzo skorumpowaną i przesiąkniętą nepotyzmem, że aż musicie przyjąć uchwałę, która mówi, że jak ktoś kompletnie się nie nadaje, nic nie wie i nic nie umie, to nie może zostać prezesem spółki państwa - powiedziała Leszczyna.

Fogiel: my potrafimy to uderzyć się w pierś

- Prawo i Sprawiedliwość tym się różni od Platformy Obywatelskiej, że my nie patrzymy na siebie bezkrytycznie. Jeżeli są niedociągnięcia, są błędy, jesteśmy w stanie sobie szczerze o nich prosto w oczy powiedzieć – powiedział Fogiel.

- Myślę, że to jest zaleta dla partii politycznej – dodał. - Rzeczywiście. Nie ukrywamy tego, doszło do pewnych przypadków, które miejsca mieć nie powinny i my potrafimy to jasno powiedzieć, uderzając się w pierś – przyznał.

Politycy komentowali słowa z wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego na początku kongresu, gdy ten poruszył kwestię nepotyzmu, jaki pojawił się wśród niektórych członków ugrupowania. W trakcie obrad delegaci przyjęli uchwałę zakazującą najbliższej rodzinie posłów i senatorów PiS między innymi zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

