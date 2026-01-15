Logo strona główna
Polska

REM odpowiada na skargę reportera TVN24. Były prezes PAP "naruszył trzy zasady"

Apel w sprawie ustawy o prawie autorskim w świecie cyfrowym
Całe przemówienie Michała Fuji po otrzymaniu nagrody Grand Press w kategorii Dziennikarstwo specjalistyczne
Wojciech Surmacz w artykule "Zniszczyć rektora UKSW. Metody TVN" naruszył trzy zasady zapisane w Karcie Etycznej Mediów: obiektywizmu, oddzielenia informacji od komentarza oraz szacunku i tolerancji - przekazała Rada Etyki Mediów w odpowiedzi na skargę reportera "Superwizjera" TVN24 Michała Fui, autora reportażu "Ksiądz rektor i pani Emilia". Jak podkreślono, były prezes Polskiej Agencji Prasowej w swojej publikacji "nie zweryfikował faktów" i "rozpowszechnił insynuacje naruszające dobre imię" Fui.

Reporter "Superwizjera" TVN24 Michał Fuja przekazał Radzie Etyki Mediów prośbę o analizę materiału zatytułowanego "Zniszczyć rektora UKSW. Metody TVN" autorstwa Wojciecha Surmacza, opublikowanego 30 listopada 2025 roku w serwisie internetowym "Biznes Alert", pod kątem możliwości naruszenia etyki zawodowej.

Tekst był odpowiedzią na wcześniejszy reportaż dziennikarza pod tytułem "Ksiądz rektor i pani Emilia", w którym Fuja ujawnił jak rektor katolickiego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w niejasnych okolicznościach został właścicielem mieszkania starszej, schorowanej kobiety.

OGLĄDAJ: "Rodzina nie ma wątpliwości, że nie żyje"
"Rodzina nie ma wątpliwości, że nie żyje"

Fuja: Surmacz w żaden sposób nie zweryfikował faktów

Surmacz w wulgarny i obraźliwy sposób opisał samą treść reportażu, a także sposób zadawania pytań przez dziennikarza "Superwizjera". Fuja w piśmie do REM podkreślił, że autor tekstu "w żaden sposób nie zweryfikował faktów zawartych w pierwotnym reportażu mojego autorstwa". 

"Nie odniósł się do ustaleń mojego śledztwa, celowo przekręcił fakty oraz kolejność zdarzeń. Autorytarnie ustalił własną wersję wydarzeń, pomijając wypowiedzi świadków, dokumenty i śledztwo prokuratorskie toczące się w sprawie" - zaznaczył.

W ocenie Fui "materiał prasowy przekracza granice dozwolonej krytyki prasowej, rozpowszechnia informacje nieprawdziwe i formułuje insynuacje naruszające moje dobre imię".

OGLĄDAJ: "Wszystkie szczegóły są przez księdza zatajone". Jak zdobył mieszkanie seniorki?
"Wszystkie szczegóły są przez księdza zatajone". Jak zdobył mieszkanie seniorki?

REM: naruszono trzy zasady Karty Etycznej Mediów

REM w odpowiedzi przesłanej do reportera TVN24 przyznała, że w żadnym z 24 oskarżeń zawartych w tekście Surmacza "nie znalazła konkretnych faktów". W ocenie Rady "naruszył trzy zasady zapisane w Karcie Etycznej Mediów: obiektywizmu, oddzielenia informacji od komentarza oraz szacunku i tolerancji".

Rada przypomniała, że ocenia wyłącznie konkretne materiały dziennikarskie nie zastępując sądów w ocenie prawnej zdarzeń. 

Fuja skomentował decyzję REM. "Rada Etyki Mediów jednoznacznie oceniła "artykuł" (paszkwil?) byłego prezesa PAP na mój temat" - napisał na X. Surmacz był prezesem Polskiej Agencji Prasowej w latach 2018-2023.

Reakcja na reportaż "Superwizjera" TVN

Dziennikarz "Superwizjera" TVN24 ujawnił w swoim reportażu, że rektor UKSW zobowiązał się do domowej opieki nad panią Emilią. Mimo to ta od ponad roku przebywa w miejskim ośrodku opiekuńczym, który opłacany jest z jej własnej emerytury. Umowa pomiędzy nim a 88-latką została podpisana za plecami jej rodziny i osób, które faktycznie sprawowały nad nią opiekę. Zignorowano też spisany wcześniej testament. Jak ustalił Fuja, nieruchomość pani Emilii może być warta nawet półtora miliona złotych. 

Po emisji reportażu opublikowano wspólne oświadczenie rzecznika prasowego Archidiecezji Warszawskiej arcybiskupa Adriana Galbasa i rzeczniczki prasowej diecezji Krawczyk-Krajczyńskiej: "Biskup płocki Szymon Stułkowski oraz wielki Kanclerz UKSW abp Adrian Galbas zwrócili się do rektora UKSW ks. prof. Ryszarda Czekalskiego z prośbą o złożenie wyjaśnień w sprawie poruszonej w reportażu wyemitowanym na antenie TVN".

Ksiądz Czekalski w oświadczeniu przesłanym PAP napisał, że materiał uderza w jego dobre imię oraz dobre imię przedstawionej w materiale Pani Emilii i z uwagi na naruszenie dóbr osobistych podjął stosowne kroki prawne. 

OGLĄDAJ: Ksiądz rektor, pani Emilia i mieszkanie na starówce. "Przekabacił ją, omamił"
Ksiądz rektor, pani Emilia i mieszkanie na starówce. "Przekabacił ją, omamił"

Autorka/Autor: os/akw

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP

