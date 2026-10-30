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Rada Bezpieczeństwa Narodowego z ludźmi Brauna? Kierwiński: nie zamierzam rozmawiać przy jegomościach

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Grzegorz Braun
Kierwiński: to będzie dość techniczna Rada Bezpieczeństwa Narodowego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Łukasz Gągulski/PAP
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To będzie dość techniczna Rada Bezpieczeństwa Narodowego, bez jakichś informacji tajnych, ściśle tajnych - powiedział w "Jeden na jeden" w TVN24 szef MSWiA Marcin Kierwiński. Komentował tak zaproszenie na spotkanie rady przedstawicieli Konfederacji Korony Polskiej. Mówił też o słowach prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego o Unii Europejskiej, które według niego są "nie do odkręcenia".

Na 3 listopada prezydent Karol Nawrocki zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Szef BBN Bartosz Grodecki wskazał, że dyskusja ma dotyczyć obecnej sytuacji bezpieczeństwa, a także kwestii zbudowania w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich.

W "Jeden na jeden" w TVN24 szef MSWiA Marcin Kierwiński był pytany, czy dobrym pomysłem jest przyjmowanie zaproszenia na RBN od prezydenta, skoro zaprasza on również przedstawicieli Konfederacji Korony Polskiej, przy których - jak zauważyła prowadząca Agata Adamek - "w zasadzie zostają tylko kurtuazyjne wymiany uprzejmości lub nieuprzejmości".

- Pewnie tak będzie wyglądać ta rada, że to będzie dość techniczna Rada Bezpieczeństwa Narodowego bez jakichś informacji tajnych, ściśle tajnych, bo rzeczywiście ja też nie zamierzam rozmawiać przy jegomościach, którzy uważają, że na wschodzie jest lepiej niż na zachodzie Europy - powiedział Kierwiński.

Zwrócił też uwagę na "pewien utarty zwyczaj". - To prezydent organizuje to ciało, to prezydent zaprasza na to ciało i to prezydent powinien podjąć decyzję w tym zakresie - zaznaczył.

Kierwiński: to są jednoznacznie ruskie onuce

Szef MSWiA, mówiąc o Konfederacji Korony Polskiej, ocenił, że "całe to środowisko polityczne, to ludzie, którzy mówią wprost, że Rosja nie robi nic złego, że to, co dzieje się w Ukrainie, to jest wina Ukrainy". - To są jednoznacznie ruskie onuce, nie ma co do tego żadnych wątpliwości, dlatego mówię, że pan prezydent tutaj powinien się zreflektować - powiedział.

Minister nawiązał do wpisu na X rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza, który stwierdził, że jeśli "rządząca od trzech lat koalicja ma jakiekolwiek wątpliwości co do obecności niektórych posłów na RBN, to powinna zmienić obowiązujące prawo". - Pan prezydent zaprasza na RBN. Może zaprosić kogoś albo może nie zapraszać. A takich osób, które mają ewidentnie proruskie sympatie, powinien nie zapraszać. Tylko, że pan prezydent uważa, że to są normalni politycy - stwierdził Kierwiński.

Przekonywał też, że w całej Europie - tam, gdzie mamy do czynienia z organizacjami o skrajnych poglądach - "to ponad podziałami politycznymi potrafią różne siły polityczne budować kordon sanitarny wokół takich ugrupowań". - Tak jest w Niemczech, tak jest we Francji. Tak już jest po prostu. Natomiast w Polsce pan prezydent nie ma do tego ochoty - ocenił szef MSWiA.

- Proszę pamiętać, że pan prezydent Nawrocki ma jeden zasadniczy cel. To jest walka z rządem koalicji 15 października i do tej walki użyje każdej metody, nawet proruskiego Brauna - powiedział.

Kierwiński o "chocholich tańcach". "Wtedy mieli w sobie tę elastyczność"

Kierwiński wspomniał o czasach prezydentury Andrzeja Dudy. - Przecież trwały te chochole tańce wprawdzie poprzedniego prezydenta, ale z tego samego obozu politycznego, jak na niektóre ciała organizowane przez prezydenta, wtedy Dudy, nie zapraszać Donalda Tuska, bo przecież jest szefem partii, ale wtedy nie był posłem. Jakoś wtedy mieli w sobie tę elastyczność, tę chęć poszukiwania rozwiązań - ironizował.

Ponownie nawiązał również do wpisu rzecznika prezydenta. - Kłamliwa jest ta narracja pana Leśkiewicza, który mówi, że trzeba cokolwiek zmieniać. Nie, trzeba mieć dobrą wolę i odpowiedzialność za Polskę, ale nie ma tej odpowiedzialności - stwierdził szef MSWiA.

Kaczyński o Unii Europejskiej. "To jest nie do odkręcenia"

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas środowego wystąpienia w Krynicy mówił o różnych "metodach", które miałyby posłużyć do zmian w Unii Europejskiej. Wymienił między innymi metodę "ryzykowną", czyli rozpoczęcie rokowań w sprawie wyjścia ze Wspólnoty.

Kierwiński pytany, czy z politycznego punktu widzenia cieszy się z wypowiedzi Kaczyńskiego, zaprzeczył. - Nie cieszę się, dlatego że to są zbyt poważne sprawy, żeby analizować je tylko i wyłącznie przez pryzmat takiej bardzo bieżącej polityki krajowej. Padają słowa, które mówią, że lider poważnego ugrupowania politycznego chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. My to mówiliśmy od wielu lat, ale wtedy zawsze słyszeliśmy: nie, to nieprawda, my chcemy być w Unii Europejskiej - powiedział.

Na uwagę, że politycy PiS próbują "odkręcać" słowa prezesa partii, szef MSWiA ocenił, że "to jest nie do odkręcenia". - W Wielkiej Brytanii skończyło się tym, że Wielka Brytania jest poza Unią Europejską - przypomniał. Kierwiński zaznaczył jednak, że państwo to leży na wyspie daleko od Rosji oraz ma potencjał atomowy.

- My jesteśmy tuż przy granicy państwa, które toczy wojnę, mamy granicę z Rosją. My żyjemy w bardzo niespokojnych czasach i dziś próba izolowania Polski, a przecież de facto tym jest wyprowadzanie Polski z Unii Europejskiej, to jest elementarne narażanie Polski na gigantyczne niebezpieczeństwo - podsumował.

OGLĄDAJ: Kierwiński o RBN: nie zamierzam rozmawiać przy jegomościach, którzy uważają, że na Wschodzie jest lepiej
pc
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Źródło: TVN24
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Tagi:
Marcin KierwińskiMSWiA
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