Siemoniak: Brak mediów służy temu, że politycy się inaczej zachowują. Widziałem wczoraj dwie twarze premiera

Siemoniak: widziałem wczoraj dwie twarze premiera

- Atmosfera była pełna odpowiedzialności, wspólnej oceny tego, jakie są wyniki tego szczytu NATO, bo komentarze są bardzo rozbieżne - od tego, że to jest historyczny sukces, po to, że to jest wielka porażka. Prawda leży pośrodku w tym przypadku i o tym wczoraj dyskutowaliśmy. Co wynika z tego dla Polski, dlaczego Ukraina nie otrzymała jasnego zaproszenia do sojuszu, jaka treść wypełnia te różne działania i deklaracje - powiedział.