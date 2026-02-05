Szef kancelarii Sejmu: Takie są standardy "dużego pałacu". Chcieliśmy pokazać absurd

Czarzasty odpowiada Nawrockiemu. "Porozmawiajmy o pana przeszłości" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kancelaria Sejmu skierowała w środę pismo do BBN z wnioskiem o rozszerzeniem obrad Rady Bezpieczeństwa Narodowego o informacje ws. kontaktów prezydenta Nawrockiego z osobami powiązanymi z przestępczością zorganizowaną oraz środowiskiem pseudokibiców. Była to odpowiedź na zapowiedź posiedzenia RBN, podczas którego ma być omówiony między innymi temat "wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych" marszałka Włodzimierza Czarzastego.

Szef kancelarii Marek Siwiec powiedział w czwartek, że jego pismo, przygotowane na polecenie marszałka Włodzimierza Czarzastego, miało pokazać "pewnego rodzaju absurd tej sytuacji, gdy Pałac Prezydencki stawia w tym samym rzędzie program SAFE i kontakty towarzyskie marszałka Czarzastego."

- Jeżeli marszałek zostaje postawiony w sytuacji co najmniej dziwacznej (...) to się ma prawo przynajmniej przez sekundę zachować, odpowiedzieć, dziwacznie. A może merytorycznie, według standardów "dużego pałacu", bo taki standard został pokazany - mówił Siwiec w TOK FM.

- Pokazaliśmy, że my też potrafimy według tego standardu się komunikować - dodał.

Siwiec ocenił, że punkt obrad RBN związany z Czarzastym jest rodzajem złośliwości. Zwrócił też uwagę, że ostanie posiedzenie RBN odbyło się we wrześniu ub.r., mimo że od tego czasu też "szalały tajfuny". - Warto rozmawiać, nie warto sobie na dzień dobry prawić złośliwości, choć te złośliwości nie wykluczają poważnej dyskusji - powiedział Siwiec.

Podkreślił, że wszystkie poważniejsze działania biznesowe marszałka odbywały się za pośrednictwem spółek giełdowych i w związku z tym są opisane w informacjach giełdowych.

Apel Czarzastego, odpowiedź Cenckiewicza

Wniosek o dodanie wątków z przeszłości Nawrockiego do agendy RBN skomentował jeszcze w środę Włodzimierz Czarzasty. - Panie prezydencie, ja jestem czysty, a pan? Porozmawiajmy o tym na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego - mówił na konferencji prasowej.

- Jeżeli jest człowiekiem, który nie ma nic do ukrycia, tak jak ja (...), to bardzo chętnie usłyszę, co pan prezydent ma w swojej sprawie do powiedzenia - zaznaczył marszałek Sejmu.

Z kolei sam adresat pisma, szef BBN Sławomir Cenckiewicz odpowiedział w mediach społecznościowych, że wyznaczanie agendy Rady leży w gestii prezydenta, "gospodarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego", nie marszałka Sejmu. "Proszę przekazać Panu Marszałkowi Czarzastemu, że w sprawie decydowania o przedmiocie i tematyce posiedzenia RBN brakuje mu 10 584 545 głosów, jakie winien otrzymać w wyborach prezydenckich" - napisał do Marka Siwca na X.

Panie Ministrze Marku Siwiec @KancelariaSejmu informuję Pana jako byłego szefa BBN a teraz szefa Kancelarii Sejmu, że to Pan Prezydent - jako gospodarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego - określa tematykę posiedzenia Rady (art. 135 Konstytucji RP).



Proszę przekazać Panu Marszałkowi… https://t.co/O2tTm4z3xa — Sławomir Cenckiewicz (@Cenckiewicz) February 4, 2026 Rozwiń Źródło: X/Sławomir Cenckiewicz

Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych informował w środę, że podlegający ochronie kontrwywiadowczej ze strony polskich służb specjalnych Marszałek Sejmu RP Włodzimierz Czarzasty "ma dostęp do informacji o najwyższej klauzuli tajności", a "służby specjalne nie mają w tym zakresie żadnych zastrzeżeń i bezwzględnie realizują przepisy obowiązujące w tym zakresie".

Rada Bezpieczeństwa Narodowego

Poza wątkiem "kontaktów" Czarzastego, zwołana na 11 lutego Rada Bezpieczeństwa Narodowego omówić ma również "pożyczkę zaciągniętą przez Rząd na realizację Programu SAFE" oraz zaproszenie Polski do Rady Pokoju.

Zwoływana przez Pałac Prezydencki Rada Bezpieczeństwa Narodowego to organ doradczy prezydenta w zakresie bezpieczeństwa państwa. W jej skład wchodzą między innymi marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, szefowie MON, MSWiA i MSZ, koordynator służb specjalnych, a także szef BBN i szefowie klubów parlamentarnych. Tematykę posiedzenia rady określa prezydent.

Od momentu objęcia urzędu przez prezydenta Karola Nawrockiego, RBN została zwołana tylko raz. Miało to miejsce we wrześniu 2025 roku po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

OGLĄDAJ: "Donald Tusk nie mógł sobie wymarzyć lepszego rywala". O co naprawdę toczy się ich walka? Zobacz cały materiał

opracował Mikołaj Gątkiewicz/ads