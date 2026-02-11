Sikorski o posiedzeniu RBN i "cyrku medialnym"

Arleta Zalewska: Tusk, Czarzasty i ministrowie przygotowywali się do Rady Bezpieczeństwa Narodowego w koordynacji Źródło: TVN24+

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W środę po godzinie 14 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego zwołane przez prezydenta Karola Nawrockiego. Tematyka i udział niektórych osób w nim budzą jednak kontrowersje.

Zbliżające się posiedzenie skomentował na platformie X Radosław Sikorski. "Uprzejmie przypominam, że za prezydentury śp. Lecha Kaczyńskiego RBN była poważnym gremium. Wymienialiśmy się najważniejszymi informacjami bez mediów, w klatce w BBN, tylko najważniejsze osoby i tylko z liderami partii" - napisał szef polskiej dyplomacji.

Zdaniem Sikorskiego za "cyrk medialny" związany z obecną formą posiedzeń RBN jest odpowiedzialny były prezydent Andrzej Duda.

Uprzejmie przypominam, że za prezydentury śp. Lecha Kaczyńskiego RBN była poważnym gremium. Wymienialiśmy się najważniejszymi informacjami bez mediów, w klatce w BBN, tylko najważniejsze osoby i tylko z liderami partii.

Cyrk medialny zaczął robić dopiero prezydent Duda. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) February 11, 2026 Rozwiń

Sikorski o "problemie z niektórymi zaproszonymi gośćmi"

W czasie posiedzenia RBN prezydent chce omówić kwestie między innymi pożyczki zaciągniętej przez rząd na realizację Programu SAFE oraz zaproszenia Polski do Rady Pokoju. Innym zapowiedzianym tematem ma być "wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego".

Z informacji TVN24 wynika, że na posiedzenie RBN zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Jedno z zaproszeń - według medialnych doniesień - miało trafić do szefa sejmowego koła Konfederacja Korony Polskiej Włodzimierza Skalika.

- Mam problem z niektórymi zaproszonymi gośćmi - przyznał Radosław Sikorski w poniedziałkowej rozmowie z TVP Info. Dopytywany, czy ma na myśli sejmowe "koło Grzegorza Brauna", między innymi Włodzimierza Skalika, odparł: - To są antysemici prorosyjscy, ja tym ludziom nie mam nic do powiedzenia.

- Ja bym takich gości do Pałacu Prezydenckiego nie zaprosił. Konstytucja nie nakłada na pana prezydenta takiego obowiązku. Za te zaproszenia odpowiada pan prezydent - zaznaczył.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego

Rada Bezpieczeństwa Narodowego to organ doradczy prezydenta w sprawach wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. W jej skład wchodzą: marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, szefowie: MSZ, MON i MSWiA, minister koordynator służb specjalnych, szefowie ugrupowań posiadających klub parlamentarny, poselski lub koło poselskie (lub przewodniczący tych klubów lub kół), szefowie Kancelarii Prezydenta i BBN. Posiedzenia Rady zwołuje prezydent, on też określa ich tematykę.

Poprzednie posiedzenie Rady odbyło się we wrześniu 2025 roku i dotyczyło naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

OGLĄDAJ: Oficjalnie bronią Czarzastego. Nieoficjalnie? "Łapią się za głowę", "są wściekli" Zobacz cały materiał