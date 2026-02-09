Gawkowski: jeśli prezydent zrobi show i będzie atakował, my na to odpowiemy

Gawkowski broni Czarzastego. "W 2019 był sprawdzany przez służby PiS i wszystko było okej"

Prezydent Karol Nawrocki zwołał na 11 lutego posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jednym z tematów posiedzenia mają być tematy związane z przeszłością marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Sprawa ta wywołała spór i wojnę na słowa na linii Kancelaria Sejmu - Kancelaria Prezydenta po tym, jak Czarzasty zaproponował omówienie na Radzie również przeszłości Nawrockiego.

Do posiedzenia Rady odniósł się minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Lewicy, który był gościem poniedziałkowej "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24. Jak ocenił, "wszystko zależy od prezydenta", czy obrady będą merytoryczne czy nie.

- Jeżeli prezydent będzie szukał pewnych wartości, walorów współpracy, takie to posiedzenie będzie. Jeżeli pan prezydent rozpocznie pewien aspekt show, który ma kończyć się tym, że on będzie atakował, to musi się liczyć z tym, że na atak odpowiemy - powiedział wicepremier.

Gawkowski skomentował też fakt niewypełnienia przez Czarzastego ankiety bezpieczeństwa w czasach, gdy był członkiem komisji ds. służb specjalnych. Jak powiedział, marszałek nie zrobił tego, "bo nie musiał". - Zachowywał się tak, jak parlamentarzysta, który ma dostęp do materiałów tajnych i to jest normalnie z ustawy. Nic nadzwyczajnego - ocenił Gawkowski.

- Czarzasty ma czyste ręce, potwierdziły to służby, potwierdziły to dokumenty, o których też pisał rzecznik służb. W tej sprawie wszystko jest zamknięte - podkreślił.

- Z tego, co wiem, marszałek Czarzasty sam wystąpił do służb o to, żeby został teraz sprawdzony, żeby to wszystko zostało potwierdzone. - I dlatego była ta odpowiedź rzecznika koordynatora służb - powiedział Gawkowski,

Na uwagę prowadzącego, że odpowiedź rzecznika była już "po jakichś 10 godzinach od wybuchu całej sprawy", wicepremier odparł, że Czarzasty "wcześniej też występował, bo pewnie jakieś pytania były".

