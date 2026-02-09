Logo strona główna
Gawkowski: jeśli prezydent zrobi show i będzie atakował, my na to odpowiemy

Krzysztof Gawkowski
Gawkowski broni Czarzastego. "W 2019 był sprawdzany przez służby PiS i wszystko było okej"
Wszystko zależy od prezydenta. Jeżeli rozpocznie show i będzie atakował, to musi się liczyć z tym, że na atak odpowiemy - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Odnosił się do zwołanego na środę posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Prezydent Karol Nawrocki zwołał na 11 lutego posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jednym z tematów posiedzenia mają być tematy związane z przeszłością marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Sprawa ta wywołała spór i wojnę na słowa na linii Kancelaria Sejmu - Kancelaria Prezydenta po tym, jak Czarzasty zaproponował omówienie na Radzie również przeszłości Nawrockiego.

Do posiedzenia Rady odniósł się minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Lewicy, który był gościem poniedziałkowej "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24. Jak ocenił, "wszystko zależy od prezydenta", czy obrady będą merytoryczne czy nie.

- Jeżeli prezydent będzie szukał pewnych wartości, walorów współpracy, takie to posiedzenie będzie. Jeżeli pan prezydent rozpocznie pewien aspekt show, który ma kończyć się tym, że on będzie atakował, to musi się liczyć z tym, że na atak odpowiemy - powiedział wicepremier.

"Ja jestem czysty, a pan?". Czarzasty odpowiada Nawrockiemu, jest pismo
"Ja jestem czysty, a pan?". Czarzasty odpowiada Nawrockiemu, jest pismo

Gawkowski skomentował też fakt niewypełnienia przez Czarzastego ankiety bezpieczeństwa w czasach, gdy był członkiem komisji ds. służb specjalnych. Jak powiedział, marszałek nie zrobił tego, "bo nie musiał". - Zachowywał się tak, jak parlamentarzysta, który ma dostęp do materiałów tajnych i to jest normalnie z ustawy. Nic nadzwyczajnego - ocenił Gawkowski.

- Czarzasty ma czyste ręce, potwierdziły to służby, potwierdziły to dokumenty, o których też pisał rzecznik służb. W tej sprawie wszystko jest zamknięte - podkreślił. 

- Z tego, co wiem, marszałek Czarzasty sam wystąpił do służb o to, żeby został teraz sprawdzony, żeby to wszystko zostało potwierdzone. - I dlatego była ta odpowiedź rzecznika koordynatora służb - powiedział Gawkowski,

Na uwagę prowadzącego, że odpowiedź rzecznika była już "po jakichś 10 godzinach od wybuchu całej sprawy", wicepremier odparł, że Czarzasty "wcześniej też występował, bo pewnie jakieś pytania były".

Gawkowski o podatku cyfrowym. "Nie zgodzę się, żeby jakiś ambasador dyktował, jak ma być w Polsce pisane prawo"
Gawkowski w Rozmowie Piaseckiego

Gawkowski o podatku cyfrowym. "Nie zgodzę się, żeby jakiś ambasador dyktował, jak ma być w Polsce pisane prawo"

Gawkowski w Rozmowie Piaseckiego
Autorka/Autor: Mikołaj Gątkiewicz/ads

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Krzysztof Gawkowskiministerstwo cyfryzacjiWłodzimierz CzarzastyKarol Nawrocki
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica