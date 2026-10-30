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Polska

Nawrocki otwiera drzwi ludziom Brauna. W tle większa polityczna gra

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Grzegorz Braun
Rządzący nie chcą partii Brauna na posiedzeniu RBN. Prezydencki minister odpowiedział
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Jeszcze niedawno przed Pałacem Prezydenckim ludzie Grzegorza Brauna protestowali przeciwko zwiększaniu amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Teraz przedstawiciel tego środowiska może zasiąść przy stole Rady Bezpieczeństwa Narodowego, która ma rozmawiać właśnie o stałej bazie wojsk USA. Politycy koalicji nie kryją oburzenia. Ale decyzja Pałacu Prezydenckiego może mieć również drugie, polityczne dno.

20 września. W centrum Warszawy odbywa się kolejny marsz zwolenników Grzegorza Brauna pod hasłem "Polska za pokojem". Organizatorzy przekonują, że manifestują "w obronie polskiego interesu, bezpieczeństwa i pokoju". Przed Pałacem Prezydenckim rozciąga się ogromny baner z podobizną Radosława Sikorskiego i napisem "Mówimy nie podżegaczom wojennym". Głos zabiera Mateusz Piskorski, jeden z bliskich współpracowników lidera Konfederacji Korony Polskiej, Oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji, w październiku zatrzymany również w sprawie Collegium Humanum. Krytykuje plany zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce.

We wtorek w tym samym Pałacu Prezydenckim zbierze się Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Jednym z tematów rozmów ma być utworzenie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Wśród polityków pojawiają się więc wątpliwości, czy ludzie Brauna powinni uczestniczyć w dyskusji o bezpieczeństwie państwa.

Sprawa ma jednak drugie polityczne dno. W tle posiedzenia RBN rysuje się bowiem interes, który może połączyć Pałac Prezydencki i środowisko Brauna.

"Polityczna infamia"

Przedstawiciele koalicji rządowej stawiają sprawę jasno: udział przedstawicieli Grzegorza Brauna w RBN to "zagrożenie dla bezpieczeństwa".

W czwartek marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że zwrócił się do prezydenta z apelem o rozważenie niezapraszania przedstawicieli tego ugrupowania na RBN. Jeszcze ostrzej wypowiedział się wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski, który oświadczył, że "przy ruskich onucach o sprawach bezpieczeństwa Polski rozmawiać nie będzie".

- Oczekuję od prezydenta, żeby wykluczać takich ludzi. To tak jakby posła Łukasza Mejzę zaprosić na zespół uczciwości parlamentarnej, gdzie miałby się w tych sprawach wypowiadać. Są granice, których nie powinno się przekraczać. Niektórych polityków powinno się objąć polityczną infamią. Braun i jego grupa właśnie do nich się zaliczają - mówi w rozmowie z tvn24.pl europoseł Koalicji Obywatelskiej Borys Budka.

- Prezydent Nawrocki powinien wznieść się ponad partykularny interes swojego zaplecza politycznego i powinien zachować się jak mąż stanu, a nie politykier, który próbuje rozgrzeszyć Brauna - dodaje.

- Rada Bezpieczeństwa Narodowego, na której omawia się sprawy najważniejsze, także te niejawne, z Braunem nie ma sensu, dlatego że on jest człowiekiem Putina w Polsce, realizuje ruskie interesy - mówi Mirosław Suchoń z klubu Centrum.

Andrzej Szejna z Nowej Lewicy, były wiceszef MSZ, dostrzega w decyzji prezydenta również polityczną kalkulację. Jego zdaniem zaproszenie na Radę Bezpieczeństwa Narodowego jest "elementem oswajania opinii publicznej z Grzegorzem Braunem, a więc z ludźmi, którzy powinni być poza marginesem życia politycznego".

"Technicznie to może wyglądać tak..."

Kto dokładnie może pojawić się we wtorek z przedstawicieli Brauna? Zapewne będzie to któryś z trzech posłów, którzy tworzą poselskie koło Konfederacji Korony Polskiej - Włodzimierz Skalik, Roman Fritz i Sławomir Zawiślak. W ostatniej RBN, która odbyła się w lutym, uczestniczył Skalik. To wiceprezes partii i jeden z najbliższych współpracowników Brauna.

Czy na wtorkowym spotkaniu członkowie obecnej koalicji będą więc musieli gryźć się w język?

- Technicznie to może wyglądać tak, że w punkcie, w którym mogą być poruszane tematy wrażliwe przedstawiciele rządu nie będą wchodzić w szczegóły, zwłaszcza te o charakterze ściśle tajnym. Te informacje przecież mogą być prezydentowi przekazane w inny sposób, do rąk własnych, a nie w obecności przedstawicieli prorosyjskiego ugrupowania - wskazuje Szejna.

Włodzimierz Skalik podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Zdjęcie z 11 lutego
Włodzimierz Skalik podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Zdjęcie z 11 lutego
Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP/EPA

"Niech się wszyscy podadzą do dymisji"

Politycy prawicy odbijają jednak piłeczkę, zarzucając koalicji 15 października podważanie zasad demokracji.

Przemysław Czarnek, kandydat PiS-u na premiera, przekonywał, że w posiedzeniach RBN powinni uczestniczyć przedstawiciele "wszystkich stronnictw, które są demokratycznie wybrane w Sejmie". Skoro więc w parlamencie są przedstawiciele Konfederacji Korony Polskiej, to także oni powinni być tam obecni. - Jak się komunistom Czarzastego nie podoba, to niech się wszyscy podadzą do dymisji i niech zdelegitymizują swoją partię lewicową, która w dalszym ciągu nie jest w stanie potępić komunizmu i stalinizmu - dodał Czarnek.

- Jeżeli mają reprezentację w parlamencie, to jest pytanie o zasady demokracji - wskazuje Michał Woś, także z PiS-u.

W podobnym tonie wypowiada się rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Napisał, że "każdy poseł posiada na mocy obowiązujących przepisów prawa dostęp do informacji niejawnych o klauzuli tajne". "Dobrym zwyczajem stosowanym od lat jest zapraszanie na posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego przewodniczych klubów i kół parlamentarnych" - czytamy. Stwierdził, że jeśli "rządząca od trzech lat koalicja ma jakiekolwiek wątpliwości co do obecności niektórych posłów na RBN, to powinna zmienić obowiązujące prawo". "Mają większość sejmową do tego, by takie zmiany przeprowadzić, zamiast rozkręcać kolejny propagandowy teatr" - dodał.

"Nawrocki potrzebuje Brauna do przejęcia władzy"

W tle sporu o udział Brauna w posiedzeniu RBN toczy się jednak znacznie większa polityczna gra. Chodzi o negocjacje dotyczące paktu senackiego na prawicy, któremu ma patronować prezydent, a którego uczestnikiem ma być także ugrupowanie Grzegorza Brauna.

Sam Nawrocki mówił w niedawnym wywiadzie dla "Rzeczpospolitej", że "Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna jest siłą polityczną, która według sondaży ma poparcie części Polaków, więc należy ją traktować jako obecną w polskiej polityce".

- Karol Nawrocki potrzebuje Grzegorza Brauna do przejęcia władzy w Polsce. Jeżeli prawica ma jakąkolwiek szansę na to, żeby rządzić w Polsce za rok, to tylko z udziałem Brauna. A matematyka jest nieubłagana, dlatego dzisiaj go przytula, chce z niego uczynić pełnoprawnego uczestnika życia politycznego - mówi Andrzej Szejna. I dodaje, że RBN może być właśnie elementem tego procesu i "krokiem do przyzwyczajania wyborców, czy to PiS-u czy Konfederacji, do przyszłej koalicji z proputinowskim ugrupowaniem".

- Politycznie ta sprawa jest bardzo oczywista. Nawrocki pracuje nad wspólnym paktem senackim i jest oczywiste, że będzie teraz próbował oswajać Brauna - twierdzi Mirosław Suchoń.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Grzegorz BraunRada Bezpieczeństwa NarodowegoZjednoczona PrawicaPrawo i SprawiedliwośćBorys BudkaKonfederacja
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