Mieszkance Polanowa zostaje 10 złotych dziennie na życie. Senator Wojciech Skurkiewicz: Bądźmy poważni. Nie znam takiej osoby

Rachunki za ogrzewanie w Polsce idą w górę. Mieszkance Polanowa, pani Marii, po opłaceniu rachunku zostanie 10 złotych na dzień. O sytuację kobiety i receptę rządzących na to, jak pomóc Polakom przed zimą, reporterka TVN24 pytała w Sejmie wiceministra obrony i senatora PiS Wojciecha Skurkiewicza. - Bądźmy poważni. Nie znam takiej osoby - mówił. - Zapraszam tą panią, niech się ze mną skontaktuje. Ja chętnie jej pomogę. Chętnie jej udzielę wsparcia, również ze swojego uposażenia, jeżeli jest w tak dramatycznej sytuacji - dodał.

Choć do zimy zostało jeszcze trochę czasu, to ciepłownie w całym kraju już mają kłopoty. Wszystko przez braki węgla, który na dodatek jest rekordowo drogi. Dla mieszkańców oznacza to podwyżki, które mogą sięgnąć nawet kilkudziesięciu procent. Reporter "Faktów" TVN Jan Błaszkowski w środę w swoim materiale opowiedział o sytuacji lokatorów jednego z osiedli w Polanowie w Zachodniopomorskiem, którzy dostali właśnie nowe rachunki za ogrzewanie. Pani Maria Papierska, która mieszka sama, jest wdową, dostaje 1728 złotych emerytury. Po opłaceniu rachunku za ogrzewanie - 1420 złotych - zostanie jej 308 złotych, czyli 10 złotych na dzień. Administrator osiedla w Polanowie tłumaczy, że taniej nie będzie, bo koszty źródła ciepła rosną.