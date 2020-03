PZPN przygotował pomoc dla polskiej piłki. 50 milionów dla klubów

Polski Związek Piłki Nożnej ma plan, jak pomóc polskiej piłce. Kluby Ekstraklasy mają otrzymać od federacji 30 mln, I ligi 10 mln, drugoligowcy 6 mln, a trzecia liga 4 mln - wynika z informacji tvn24.pl. Niższe ligi również zostaną odciążone finansowo - PZPN zawiesza na jeden sezon opłaty za udział w rozgrywkach od III ligi do klasy C.

Pandemia COVID-19 uderzyła we wszystkie sfery życia, mocno ucierpiała też piłka nożna. 16 marca odwołane zostały rozgrywki I i II ligi, następnie zawieszono mecze Ekstraklasy. Upadł plan rozgrywania spotkań przy pustych trybunach. Od tego momentu w Polsce nie rozegrano żadnego meczu w oficjalnych rozgrywkach. Co gorsze, z powodu stanu zagrożenia epidemicznego i kolejnych ograniczeń wprowadzanych przez rząd piłkarze nie mogą nawet wspólnie trenować. Kluby straciły niemal wszystkie źródła przychodów, a ciążą na nich zobowiązania w postaci choćby kontraktów z zawodnikami.

30 milionów dla Ekstraklasy

Na sezon 2020/2021 mają zostać zawieszone opłaty za udział w rozgrywkach seniorskich od III ligi do klasy C. Podwojone zostanie dofinansowanie klubów piłki kobiecej: 100 tys. przypadnie klubom w Ekstralidze, 50 tys. w I lidze i 20 tys. w II lidze.

Dwóch młodzieżowców w Totolotek Pucharze Polski

Zwiększone zostaną nagrody dla klubów w organizowanym przez PZPN Totolotek Pucharze Polski - w sumie zamiast 6,58 mln do klubów trafi 10 mln. Ale od sezonu 2020/2021 w rozgrywkach Totolotek Pucharu Polski od fazy 1/32 finału na boisku będzie musiało występować co najmniej dwóch młodzieżowców (22 lata i młodsi).

PZPN przesuwa też do końca kwietnia spłatę zobowiązań licencyjnych dotyczących zobowiązań z 2019 r. Natomiast zaległości powstałe w tym roku kluby będą musiały spłacić do 30 listopada 2020 r. Zmienia się też przepis o jednostronnym rozwiązaniu kontraktu z winy klubu. Do teraz piłkarz mógł wystąpić o takie rozwiązanie po dwóch miesiącach zaległości w wypłatach ze strony klubu. Teraz okres ten wydłużono do czterech miesięcy.