Pytanie o reparacje od Niemiec. Sikorski bez wahania: kłamie pan

Podczas konferencji prasowej doszło do spięcia ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego z pracownikiem Telewizji Republika. Zapytał szefa polskiej dyplomacji o reperacje wojenne od Niemiec i jednocześnie sprawę katastrofy smoleńskiej, zarzucając nowemu rządowi brak działań w tym zakresie. - Kłamie pan - powiedział szef MSZ. Podkreślił, że "sprawa reperacji jest zamknięta". Jak mówił, "próbujemy uzyskać to, co jest do uzyskania, czyli nie reparacje, ale formę zadośćuczynienia, która by nas przekonała, że Niemcy na poważnie żałują tego, co robili w Polsce podczas II wojny światowej".

Szef MSZ Radosław Sikorski spotkał się w czwartek z ministrem spraw zagranicznych Zjednoczonego Królestwa Davidem Cameronem. Obaj wygłosili oświadczenie dla mediów. Po nim Sikorski wrócił na salę, by odpowiedzieć na pytania dziennikarzy.

Przedstawiciel Telewizji Republika zapytał Sikorskiego o kwestie reparacji od Niemiec i katastrofę smoleńską.

- Moje pytanie o pański dzisiejszy wywiad i dzisiejsze słowa. Ja zacytuję: "niech Niemcy wymyślą, jak przywrócić poczucie, że Niemcom jest przykro i chcą coś w tej sprawie zrobić". To w kontekście reparacji czy też zadośćuczynienia od Niemiec za II wojnę światową. Skąd ta łatwość w oddawaniu innym stolicom pola do działania po katastrofie smoleńskiej? - pytał.

- Po zamachu smoleńskim, pan ma na myśli? - wtrącił Sikorski. - Po katastrofie smoleńskiej - kontynuował pytający. - Ale jak to? To już nie było zamachu? - dopytywał szef MSZ.

- Oddaliście śledztwo Rosjanom, teraz oddajecie pole działania Berlinowi - kontynuował pracownik Telewizji Republika, na co Sikorski wszedł mu w słowo mówiąc: - "kłamie pan".

Przedstawiciel Telewizji Republika przypomniał wtedy ostatnie wypowiedzi Donalda Tuska. - Premier Tusk mówił w Berlinie o tym, że sprawa reparacji jest formalnie, prawnie zamknięta wiele lat temu. Mamy raport ministra (Arkadiusza-red.) Mularczyka i całego zespołu eksperckiego, który wystawił rachunek Niemcom, ponad 6 bilionów 200 miliardów złotych. Zatem dlaczego te działania nie są kontynuowane? Dlaczego, tak jak pan mówił, Niemcy powinni znaleźć nowy, kreatywny sposób na rozliczenie się z przeszłością? Dlaczego zwyczajnie nie zawalczycie, panie ministrze, o te pieniądze? - pytał dziennikarz.

- Panie redaktorze, kłamie pan. Nikt nie oddał żadnego śledztwa Rosji. To jest po prostu nieprawda. Proszę przestać powielać tę konfabulację - odpowiedział mu bez chwili wahania Sikorski. - Jeśli chodzi o śledztwo, to śledztwo w sprawie wypadku smoleńskiego, a nie zamachu, jak twierdzi lider pańskiej partii - skomentował minister. Zareagował wtedy przedstawiciel Telewizji Republika mówiąc, że nie jest w żadnej partii.

- Śledztwo przeprowadziła polska Komisja Badania Wypadków Lotniczych i ta polska komisja opublikowała raport, który został przez poprzedni rząd zdjęty z rządowych serwerów. A jest to raport, który Jarosław Kaczyński przedstawił w sądzie jako dowód. Czyli widzi pan, na potrzeby propagandy mówicie o zamachu, a gdy przychodzi do odszkodowań, czy do przedstawiania dowodów w sądzie, jest wypadek. Radzę się zdecydować - mówił Sikorski.

Dodał, że "to samo jeśli chodzi o reparacje". - Robicie na tym politykę, tymczasem moja poprzedniczka w tym gmachu, pani minister Anna Fotyga, już wiele lat temu w odpowiedzi na interpelację poselską odpowiedziała, że niestety pozycja prawna Polski jest taka, że reparacje były już w Poczdamie. Niestety zostały, jak pan wie, przywłaszczone przez Związek Radziecki i niestety pozycja prawna jest taka, że niestety reparacji uzyskać się nie da - powiedział.

- I co więcej, rząd, którego pan był entuzjastą, w nocie przekazanej stronie niemieckiej, przeczytałem ją osobiście, słowa "reparacje" nie umieścił. Nie umieścił też niestety numeru konta bankowego, na które Niemcy mieliby przekazać te sześć bilionów, które pan Mularczyk wymyślił. Więc jeśli mówi pan o reparacjach, to znowu pan konfabuluje, bo nie będzie żadnych reparacji, bo niestety Poczdam zdecydował inaczej i niestety ministrowie poprzedniego rządu doskonale wiedzą, że reparacji Polska niestety nie może uzyskać - kontynuował Sikorski.

- Mam nadzieję, że doceni pan to, że próbujemy uzyskać to, co jest do uzyskania, czyli nie reparacje, ale formę zadośćuczynienia, która by nas przekonała, że Niemcy na poważnie żałują tego, co robili w Polsce podczas II wojny światowej. Więc pan musi się zdecydować, czy chce pan robić politykę na kłamstwach, czy chce pan, żeby Polska skorzystała. My wolimy, żeby Polska skorzystała, a nie żeby (...) wprowadzać w błąd swój elektorat mówieniem o jakichś zamachach i o reparacjach, na które sami dobrze wiecie, nie ma żadnych szans - dodał.

- Przestańcie oszukiwać ludzi. Nie było zamachu i sami dobrze wiecie, że sprawa reparacji jest zamknięta - zakończył Sikorski.

Tusk o reparacjach w Berlinie: wyrównanie pewnych rachunków byłoby na pewno dziejową sprawiedliwością

12 lutego podczas wspólnej konferencji z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem polski premier Donald Tusk został zapytany o kwestię reparacji wojennych od Niemiec.

- Moi poprzednicy zwrócili się do rządu niemieckiego formalnie nie o reparacje. Ten dokument, jaki został przesłany przez poprzedni polski rząd do rządu niemieckiego, mówił o jakiejś formie kompensaty. Powołano także instytut, który oblicza straty, jakie Polska poniosła z tytułu napaści niemieckiej na Polskę w 1939 roku - powiedział.

- Bardzo chciałbym patrzeć w przyszłość. Mieliśmy okazję rozmawiać o tym tutaj w Berlinie, kiedy mer Kijowa (Witalij - przyp. red.) Kliczko odbierał w imieniu narodu ukraińskiego nagrodę, (...). Wymienialiśmy wtedy też uwagi na temat sprawiedliwego rozstrzygnięcia. W sensie formalnym, prawnym, międzynarodowym kwestia reparacji została zamknięta wiele lat temu - mówił. Dodał jednak, że "kwestia moralnego, finansowego, materialnego zadośćuczynienia nigdy nie została zrealizowana". - Nie z winy kanclerza Scholza, nie z mojej winy - powiedział.

- To jest zawsze dobry temat do poważnej rozmowy, ale - inaczej niż moi poprzednicy - będę szukał wspólnie z kanclerzem Scholzem takich form współpracy, które z przeszłości nie uczynią jakiegoś fatum, które by ciążyło nad naszymi relacjami - mówił dalej szef polskiego rządu.

- Bardzo bym chciał, żeby ta refleksja historyczna i decyzje, które mogłyby nas usatysfakcjonować, żeby one służyły przyszłości, wspólnemu bezpieczeństwu. Podejrzewam, że kanclerz może mieć inne zdanie. Ja uważam, że Niemcy mają tutaj coś do zrobienia. Nie będę używał tej narracji w sposób agresywny. Nie tylko dlatego, że jestem polskim politykiem, jestem też historykiem i jestem gdańszczaninem. Wszystkie te trzy powody każą mi myśleć serio o tym, że wyrównanie pewnych rachunków byłoby na pewno dziejową sprawiedliwością - podkreślił Tusk.

