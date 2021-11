Pytanie o praworządność na konferencji V4. Zuzana Czaputova o "niepodważaniu wartości Unii Europejskiej"

Prezydent Słowacji Zuzana Czaputova odpowiedziała na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Andrzejem Dudą i prezydentem Węgier Janosem Aderem na pytanie o brak wspólnego stanowiska tych przywódców w sprawie kwestii praworządności. - Ważne by było, żebyśmy nie podważyli pewnych podstawowych wartości, podstawowych ram prawnych, na których została zbudowana Unia - powiedziała.

Na konferencji po spotkaniu prezydentów państw grupy wyszehradzkiej z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, prezydenta Węgier Janosa Adera i prezydentki Słowacji Zuzany Czaputovej w Budapeszcie, jedna z dziennikarek zadała pytanie o kwestię praworządności. Zwróciła uwagę, że uczestnicy spotkania w kilku sprawach przedstawili swoje stanowiska, ale niektórzy krytykują, że nie występują oni jednogłośnie wobec Rosji albo w sprawie praworządności.

Czaputova o praworządności

Na pytanie odpowiedziała prezydent Słowacji Zuzana Czaputova. - Mamy konstruktywne kontakty z panami prezydentami, mamy bardzo dobre relacje, stosunki, mamy otwarte dyskusje i możemy między sobą rozmawiać również o takich sprawach, gdzie wcale nie mamy wspólnego stanowiska - mówiła.

Zuzana Caputova na spotkaniu V4 PAP/Mateusz Marek

- Jeżeli chodzi o praworządność, to ja szanuję rozwój polityki wewnętrznej poszczególnych państw, jednocześnie obserwujemy, jaki jest dialog społeczny w krajach członkowskich, jak te relacje układają się między krajami członkowskimi a instytucjami, więc prowadzenie takiego dialogu jest bardzo pożądaną rzeczą, ale uważam, że ważne by było, żebyśmy nie podważyli pewnych podstawowych wartości, podstawowych ram prawnych Unii. Gdybyśmy nie uszanowali tych praw, tobyśmy osłabili Unię Europejską, a to byłoby wręcz przeciwne do tego, co mówiłam na samym początku, że Unia musi być jednolita, musi być scalona, kiedy musimy walczyć z nowymi zagrożeniami - stwierdziła.

Spotkanie V4

Ze względów zdrowotnych nieobecny na spotkaniu był prezydent Czech Milosz Zeman. W ramach spotkania planowane są dwie sesje - "The Next 30 Years of V4: The Potential Directions of our Cooperation" ("Najbliższe 30 lat V4: potencjalne kierunki naszej współpracy") oraz "Values and Interests in a Changing Geopolitical Landscape" ("Wartości i interesy w zmieniającym się krajobrazie geopolitycznym").

We wtorek prezydenci wezmą udział w otwarciu panelu "Leaders for the New World" ("Przywódcy na rzecz nowego świata") w ramach konferencji Planet Budapest 2021, poświęconej tematyce zrównoważonego rozwoju.

