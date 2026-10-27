Polska Pytania o urodziny Marcina Ociepy. Posłanka Polski 2050 była "pięć minut", polityk PiS: okazja do wyszumienia się była w Brukseli Justyna Sochacka |

Tomczak o udziale w urodzinach Ociepy: to jest kwestia grzecznościowa Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Patryk Michalski, autor programu "News Michalskiego" w TVN24+ ustalił, że tuż po tym, jak w czwartek wieczorem ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz napisała o odejściu z rządu Donalda Tuska, grupa posłów Polski 2050 ruszyła na urodziny wiceprzewodniczącego klubu PiS Marcina Ociepy.

Swój udział w urodzinach do czasu publikacji tekstu potwierdzili Michalskiemu: wiceprzewodnicząca Polski 2050 Wioleta Tomczak, były szef klubu Paweł Śliz, a także Adam Luboński i Bartosz Romowicz. Według dwóch źródeł na liście zaproszonych była też pierwsza wiceprzewodnicząca partii Ewa Schädler, która jednak nie odpowiedziała wprost na pytanie o udział w imprezie Ociepy. Wszyscy politycy zapewniali, że udział w urodzinach wynika wyłącznie z koleżeńskich relacji z posłem klubu PiS, a nie z zamiaru współpracy na linii PiS-Polska 2050.

Tomczak była na urodzinach Ociepy. "To kwestia grzecznościowa"

- To jest chyba kwestia grzecznościowa, jeżeli można pójść, złożyć życzenia i być tam dosłownie pięć minut, pokłonić się, powiedzieć: "Wszystkiego najlepszego, życzymy zdrowia, szczęścia i pomyślności" - powiedziała Tomczak w rozmowie z reporterką TVN24 Agatą Adamek w Sejmie.

Zapytana, czy do każdego poszłaby na urodziny, odparła: - Do Grzegorza Brauna i Konfederacji Korony Polskiej nie, ale rozmawiam ze wszystkimi politykami oprócz właśnie tego ugrupowania.

Czarzasty: niech każdy polityk robi, co chce i bierze za to odpowiedzialność

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica) zapytany o kwestię urodzin Ociepy, powiedział, że "ma złotą zasadę i naprawdę złote usta w tej sprawie". - Nie komentuję swoich przyjaciół, którzy tworzą szeroki krąg wokół koalicji 15 października - podkreślił.

- Niech każdy z polityków robi, co chce - ale jest również druga część tej odpowiedzi - i bierze za to odpowiedzialność. Myślę, że niektórzy politycy taką lekką ręką rozrzucają swoją aktywność i zapominają o tym, że rano trzeba się obudzić i sprawdzić, czy się ma kaca, czy się go nie ma - ocenił Czarzasty.

- Ja mam już takie rzeczy za sobą. W związku z tym po prostu chadzam tam, gdzie racja stanu umysłu wskazuje - skwitował.

Czarzasty: niech każdy polityk, robi, co chce i bierze za to odpowiedzialność Źródło: TVN24

Kuźmiuk: nie korzystam z zaproszeń

Poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk nie uczestniczył w urodzinach Ociepy, bo "był przywalony obowiązkami". - Coś tam obiło mi się o uszy, że byli przedstawiciele z Polski 2050 - powiedział w rozmowie z reporterką TVN24.

- Spotykamy się na korytarzach, są i sympatie, i antypatie, więc, rozumiem, że jeżeli pan Marcin Ociepa wzbudza sympatię ludzi, to na tą uroczystość przyszli - dodał.

Agata Adamek dopytywała posła, czy jest ktoś ze środowiska sejmowego, do kogo by nie poszedł na urodziny mimo zaproszenia.

- Tak generalnie nie korzystam z zaproszeń, mówiąc szczerze - odpowiedział Kuźmiuk. Przyznał, że jest "mało imprezowy". - Może już się wyimprezowałem - dodał. - Byłem 15 lat w Brukseli. Tam była okazja do wyszumienia się - stwierdził.

Pytanie o urodziny Ociepy. Kuźmiuk: generalnie nie korzystam z zaproszeń