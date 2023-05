Pytania o rosyjską rakietę pod Bydgoszczą. Sławomir Dębski: jesteśmy w szczególnej sytuacji

"Sytuacja jest nadzwyczajna"

- Jesteśmy krajem frontowym, takie rzeczy będą się zdarzać, albo przypadkowo, albo jako próby dywersji - odniósł się do tych doniesień doktor Sławomir Dębski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, gość sobotnich "Faktów po Faktach". Dodał, że "Rosjanie będą testować nie tylko naszą, ale także NATO-wską zdolność do reagowania". - Nie ma lepszej taktyki z puntu widzenia adwersarza niż próba wywołania zamieszania, puszczenia piłki między obrońców - powiedział.

W jego ocenie "sytuacja jest nadzwyczajna". - Mamy wojnę za wschodnią granicą, to nie jest sytuacja pokoju, gdzie samolot zgubił bombę. A to się zdarzało. Amerykanom zdarzało się zgubić nawet bombę jądrową, bo odpięła się od samolotu i gdzieś spadła. Takie rzeczy się zdarzają - stwierdził. Zaznaczył jednak, że "jesteśmy w szczególnej sytuacji, dlatego, że sąsiadujemy ze wszystkimi państwami, które są zaangażowane w konflikt zbrojny". - Ukraina broni się przed agresją, Rosja napadła, Białoruś jest po stronie rosyjskiej - zauważył.

"Brak reakcji jest reakcją"

- Wszystko zależy o tym, co wiedzieliśmy o intencjach strony, która do tego rodzaju prowokacji się uciekła. Jeśli chodziło o to, by wywołać w Polsce jakiś stan napięcia, społecznej ekscytacji, to niewątpliwie zamiecenie sprawy pod dywan jest również reakcją - ocenił.