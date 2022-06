Pytania o obligacje kupione przez premiera. Dwa dni, dwie odpowiedzi rzecznika rządu

Mnożą się pytania o zakup przez premiera Mateusza Morawieckiego w 2021 roku wartych ponad 4,6 miliona złotych obligacji. Jeszcze w środę rzecznik rządu Piotr Mueller mówił w TVN24, że "to nie jest żaden problem, aby powiedzieć, jaki jest to rodzaj obligacji". W czwartek, ponownie o to pytany, powiedział, że "premier udziela odpowiedzi, do których jest zobowiązany przepisami prawa".