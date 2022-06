Pytania o majątek Mateusza Morawieckiego. "Szkoda, że Polska ma premiera, który zachowuje się, jak mały cwaniaczek"

O wątpliwościach wokół oświadczenia majątkowego premiera Mateusza Morawieckiego rozmawiali goście "Kropki nad i". Według posłanki Magdaleny Biejat (Lewica) premier to "osoba, która powinna cieszyć się zaufaniem publicznym, a dziś sam to zaufanie publiczne podkopuje". - Od trzech lat mamy jakiś chocholi taniec pana premiera Morawieckiego - komentował zaś poseł Marcin Kierwiński (PO). Ocenił, że "Morawiecki zachowuje się jak mały cwaniaczek".

- Zresztą to nie jest początek tych dziwnych sytuacji i zdarzeń, bo wiemy o tym, że premier przepisał część swojego majątku na swoją żonę po to, żeby nie musieć się z nami dzielić jego stanem - dodała.

Zaapelowała, żeby szef rządu "po prostu nam dokładnie przedstawił, ile pieniędzy rzeczywiście poszło na osoby z niepełnosprawnościami, które - jak twierdzi - tak hojnie wspiera, jak wyglądał jego portfel akcji, co się dokładnie wydarzyło, bo po prostu nam się to należy". - To jest osoba, która powinna cieszyć się zaufaniem publicznym, a dziś sam to zaufanie publiczne podkopuje - komentowała.