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Polska

Pytania o koszty imprezy i odmowa kancelarii prezydenta. "Macie coś do ukrycia?"

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Karol Nawrocki 6.08.2026
Tomczyk o kwestii kosztów imprezy Nawrockiego i odmowie kancelarii prezydenta
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP
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Kancelaria prezydenta odmówiła Cezaremu Tomczykowi dostępu do informacji publicznej. Pytania, które wiceszef MON zadał KPRP, dotyczyły kosztów uroczystości związanych z rocznicą prezydentury Karola Nawrockiego. W uzasadnieniu decyzji, którą Tomczyk przesłał tvn24.pl, czytamy, że wnioskodawca zażądał informacji przetworzonej. Ta z kolei wymaga szczególnej istotności dla interesu publicznego, czego - zdaniem kancelarii - Tomczyk nie wykazał.

"Macie coś do ukrycia?" - zapytał w sobotnim wpisie wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, oznaczając prezydenta Karola Nawrockiego, szefa jego kancelarii Zbigniewa Boguckiego i szefa gabinetu prezydenta Pawła Szefernakera.

Udostępnił również fragment decyzji datowanej na 6 października, która pochodzi z kancelarii prezydenta. Pismo dotyczy uroczystości, które odbyły się 6 sierpnia tego roku przed Pałacem Prezydenckim z okazji rocznicy prezydentury Karola Nawrockiego.

"Odmawiam udostępnienia informacji publicznej" - brzmi decyzja. Tomczyk w rozmowie z tvn24.pl wyjaśnił, że jest to oficjalna decyzja administracyjna.

Pytania do kancelarii prezydenta w sprawie uroczystości z okazji rocznicy

Wiceszef MON przedstawił też, jak wyglądało kalendarium ubiegania się o informację ze strony prezydenckiej kancelarii. 6 sierpnia Tomczyk wysłał do kancelarii wniosek o dostęp do informacji publicznej w sprawie całkowitego kosztu wydarzenia zorganizowanego przed Pałacem Prezydenckim. Pytał między innymi o koszty promocji, infrastruktury technicznej, koszty udziału gości i prelegentów, produkcji wideo/foto i transmisji, a także o tryb wyłonienia zaangażowanych podmiotów zewnętrznych czy koszty wykorzystanych pojazdów służbowych.

Po dwóch tygodniach kancelaria w odpowiedzi zawnioskowała o wskazanie podstawy prawnej. Z relacji Tomczyka wynika, że KPRP nie wiedziała, czy wniosek dotyczy dostępu do informacji publicznej, czy zapytania w ramach ustawy o wykonywaniu mandatu posła. O ówczesnej odpowiedzi ze strony kancelarii wiceszef MON mówił w programie "News Michalskiego" w TVN24+.

Dalej Tomczyk przesłał pismo z podstawą prawną. "Zażądaliśmy albo udostępnienia informacji, albo wydania decyzji o odmowie" - wyjaśnił w rozmowie z tvn24.pl.

Na to kancelaria prezydenta odpowiedziała, że chce, aby wnioskodawca wykazał szczególną istotność dla interesu publicznego, bo pismo wiąże się z informacją przetworzoną. Tomczyk odpowiedział, kwestionując kwalifikację informacji jako przetworzonej. Decyzja zamieszczona przez wiceministra w sobotę to oficjalna decyzja administracyjna z odmową.

Uzasadnienie odmowy kancelarii prezydenta

W uzasadnieniu decyzji, które Tomczyk przesłał tvn24.pl, czytamy, że rozliczanie kosztów działalności KPRP "nie ma charakteru projektowego i nie jest prowadzone w odniesieniu do poszczególnych wydarzeń". Kancelaria nie prowadzi odrębnego konta, rejestru ani zestawienia obejmującego koszty uroczystości przed Pałacem Prezydenckim.

Poinformowano też, że w obsługę wydarzenia zaangażowanych było co najmniej 10 komórek organizacyjnych. "Umowy, zamówienia, uzgodnienia i pozostałe dokumenty merytoryczne są zatem rozproszone w aktach poszczególnych spraw prowadzonych przez te komórki" - czytamy.

Każde z biur - pisze kancelaria - musiałoby ustalić czynności mogące pozostawać w związku z wydarzeniem, następnie odnaleźć właściwe akta i przenalizować zawarte w nich umowy, a dalej ustalić, czy ma to związek z samym wydarzeniem, czy stanowi część szerszej współpracy na rzecz KPRP. Należałoby też odszukać odpowiadające tym dokumentom druki finansowo-księgowe. Według kancelarii prezydenta takie badanie mogłoby trwać od dwóch do dwóch i pół miesiąca.

W uzasadnieniu czytamy, że żądanie Tomczyka dotyczy szerokiego zakresu danych i informacji oraz stanowi informację przetworzoną. Jej uzyskanie ma być więc szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Kancelaria prezydenta: informacje newralgiczne z punktu widzenia państwa

Kancelaria pisze, że wnioskodawca jako jeden z deklarowanych sposobów wykorzystania informacji wskazał przedstawienie ich opinii publicznej i mediom. Zdaniem KPRP "nie można tej deklaracji traktować jako okoliczności przemawiającej za szczególnie istotnym interesem publicznym".

W dokumencie czytamy, że rozpowszechnianie danych dotyczących organizacji uroczystości "godziłoby w bezpieczeństwo publiczne". Mogłoby - według kancelarii - prowadzić do "ujawnienia schematów organizacyjnych, wykonawców i zasobów związanych z przedsięwzięciem, które ze względu na specyfikę łączy się z dostępem do informacji newralgicznych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa".

W uzasadnieniu czytamy, że wnioskodawca wykazał "ogólny interes publiczny w kontroli wydatkowania środków oraz możliwość wykorzystania danych w debacie publicznej i działalności politycznej". Nie wykazał natomiast "konkretnego, realnego i odpowiednio kwalifikowanego" sposobu wykorzystania opracowania dla wykonania określonej kompetencji parlamentarnej lub kontrolnej, która byłaby proporcjonalna do "zakresu procesu koniecznego do jego wytworzenia i niepowodującego zakłócenia dla bezpieczeństwa państwa". Wobec tego zdecydowano o odmowie dostępu do informacji publicznej.

O komentarz w sprawie tej decyzji zapytaliśmy kancelarię prezydenta. Czekamy na odpowiedź.

Tomczyk zapowiada kolejne wnioski

Tomczyk zapowiedział w rozmowie z reporterką TVN24 Katarzyną Gozdawa-Litwińską, że będzie składał ponowne wnioski do kancelarii prezydenta.

- Paradoksalnie jest tak, że odpowiedź odmowna ze strony kancelarii prezydenta już jest odpowiedzią. Nie jest tak, że prawo nie jest po mojej stronie. Chodzi o to, że kancelaria prezydenta w sposób świadomy nie chce udzielić odpowiedzi na te pytania, dlatego, że odpowiedzi dla kancelarii są kompromitujące. Ja to wiem, kancelaria prezydenta to wie, ale musimy znać szczegóły - podkreślił.

Jak mówił, "to wszystko było zorganizowane ze względów politycznych, partyjnych i za państwowe pieniądze". - Więc karty na stół, panie prezydencie Nawrocki - zaapelował Tomczyk.

Schetyna: ci, którzy chcą ukryć skalę wydatków, mówią, że nie ma takiej możliwości

Senator KO Grzegorz Schetyna, komentując sprawę w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie, ocenił, że "to jest taka klasyka gatunku" - Ci, którzy chcą ukryć skalę wydatków, to mówią, że nie ma takiej możliwości, że nie ma takiej konieczności, że prawo ich do tego nie zmusza - powiedział.

- Wszystkie pieniądze, tak naprawdę, jeśli chodzi o takie eventy, (...) powinny być jawne. Czy dotyczą kancelarii prezydenta, czy premiera, czy Sejmu, czy Senatu. To są publiczne pieniądze i ci, którzy myślą, że schowają je w rozliczeniu budżetu na koniec roku, to mogę mówić: mylicie się. Wszystkie pieniądze muszą być prześwietlone, transparentnie wydane. To jest zobowiązanie klasy politycznej, każdej - dodał.

Poseł PiS Andrzej Śliwka mówił, że "prezydent działa zgodnie z przepisami prawa". Dodał, że "jeżeli to będzie zgodnie z przepisami prawa możliwe do udostępnienia, to myśli, że pan prezydent w ramach pewnej transparentności to ujawni". 

Uroczystości na rocznicę prezydentury Karola Nawrockiego

6 sierpnia tego roku przed Pałacem Prezydenckim odbyła się uroczystość w związku z rocznicą zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. W związku z imprezą na dziedzińcu Pałacu zbudowano specjalną scenę.

Karol Nawrocki podczas uroczystości z okazji rocznicy prezydentury
Karol Nawrocki podczas uroczystości z okazji rocznicy prezydentury
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP

W jej trakcie głos zabrał sam prezydent, który podsumowywał rok prezydentury. Przemówienie Nawrockiego poprzedziła część artystyczna, podczas której wystąpił raper Leszek Kaźmierczak "Eldo" wraz z dziećmi z zespołu Zagórzańska Siła. Wykonali utwór "Nie pytaj o nią", inspirowany piosenką Grzegorza Ciechowskiego "Nie pytaj o Polskę". Zespół Zagórzańska Siła wykonał też hymn narodowy.

W ramach imprezy odbyła się też debata o roku prezydentury Nawrockiego. Wzięli w niej udział historyk profesor Andrzej Nowak, prawicowy publicysta Rafał Ziemkiewicz i założyciel Kanału Zero Krzysztof Stanowski.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Cezary TomczykKancelaria prezydentaKarol Nawrocki
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