Pytania o posłankę Lichocką bez odpowiedzi. "Za pana mi jest wstyd"

W piątek reporter TVN24 Radomir Wit pytał w Sejmie o reakcje na gest posłanki Lichockiej. Kierował je między innymi do przedstawicieli obozu rządowego. Takie pytanie skierował m.in. do premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka oraz byłego wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Jarosława Zielińskiego. Wszyscy oni jednak nie odnieśli się w żaden sposób do zadanych im pytań.