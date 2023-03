Czy Puszcza Karpacka istnieje? Dziennikarka pyta, wiceminister środowiska odpowiada: nie ma czegoś takiego

W czasie konferencji prasowej w Sejmie, z udziałem kierownictwa Lasów Państwowych i wiceministra środowiska, dziennikarka "Gazety Wyborczej" zapytał o wycinkę starych drzew w Puszczy Karpackiej. - Jeżeli chodzi o województwo podkarpackie, to pani redaktor sobie wymyśliła pojęcie Puszczy Karpackiej - odparł dyrektor LP Józef Kubica. - Pojęcia, które pani używa, w ogóle nie ma - wtórował mu wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka. Reporterka zwróciła uwagę, że pojęcie to pojawia się na stronie internetowej Lasów Państwowych, w Encyklopedii Leśnej.

Aktywiści ekologiczni alarmują o wycince drzew w Karpatach. - Karpackie nadleśnictwa przygotowały w tym roku masową wycinkę drzew w rozmiarach pomnikowych. Pod topór ma pójść co najmniej 500 drzew - mówią aktywiści z inicjatywy "Dzikie Karpaty". Leśnicy twierdzą, że planują wyciąć 360 drzew - także takich, które mogą pamiętać zabory.

- To jest normalna kolej rzeczy. Muszą stare drzewa ustąpić nowemu pokoleniu - mówił z rozmowie z "Faktami" TVN Jan Mazur z regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

Wiceminister środowiska: nie ma czegoś takiego jak Puszcza Karpacka

O wycinkę drzew w Puszczy Karpackiej na konferencji prasowej w Sejmie z udziałem wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia, wiceministra klimatu i środowiska, pełnomocnika rządu do spraw leśnictwa i łowiectwa Edwarda Siarki oraz kierownictwa Lasów Państwowych, pytała dziennikarka "Gazety Wyborczej".

- Jeżeli chodzi o województwo podkarpackie, to pani redaktor sobie wymyśliła pojęcie Puszczy Karpackiej - powiedział dyrektor Lasów Państwowych Józef Kubica. Wtórował mu wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka, który stwierdził, że "jak pani pyta o tereny Bieszczad, to pojęcia, które pani używa, w ogóle nie ma". - Nie ma czegoś takiego jak Puszcza Karpacka. Nie ma - powtórzył.

Po chwili dziennikarka zwróciła uwagę, że pojęcie Puszczy Karpackiej występuje między innymi w Encyklopedii Leśnej, na stronie internetowej prowadzonej przez Lasy Państwowe. - To jest stare wydanie Encyklopedii sprzed kilkunastu lat - odparł rzecznik Lasów Państwowych Michał Gzowski.

Po pytaniu reporterki, czy oznacza to, że w Lasach Państwowych pracowali wcześniej "niekompetentni ludzie", zapanowała chwila ciszy. - Absolutnie nie o to chodzi. Nauka idzie do przodu. Prowadzimy kolejne badania naukowe, w związku z tym pojawiają się nowe terminy, nowe określenia, w których nie ma już Puszczy Karpackiej jako takiej - tłumaczył rzecznik.

Dyrektor Lasów Państwowych: las jest również do czynności gospodarczych

Odnosząc się do samej wycinki, dyrektor Lasów Państwowych mówił, że na konferencji naukowej w Rzeszowie zapoznał się ze zdjęciami lotniczymi tego obszaru z okresu II wojny światowej. - Tam były normalne wsie, normalne łąki, pola, tam było rolnictwo. A co w tej chwili jest? Lasy. Albo naturalna sukcesja, że powstały tam lasy, albo ręką leśników karpackich powstały te lasy - powiedział Józef Kubica.

- Las jest również do czynności użytecznych, do czynności gospodarczych. Nie jest tak, że wycinamy, co nam się podoba, ale odcinkowo - tłumaczył. - Pozostawienie większej ilości takich drzew uniemożliwia powstanie nowego pokolenia. Jednym elementem trwałości funkcjonowania lasu jest ciągłość. Niestety, musimy część drzewostanu wycinać. Żeby był las, trzeba wycinać - dodał.

Dyrektor Kubica przypomniał, że "jest ocieplenie klimatu". - Te zwałowiska suchych drzew, one tworzą masę drzewną, która się spali. Nawet to, co pojedynczo powyskakuje z terenu puszczy i tak się spali - ocenił.

- Po wojnie lesistość tego terenu wynosiła zaledwie 30 procent. Dzisiaj, dzięki pracy leśników, lesistość tego terenu wynosi ponad 60 procent - powiedział wiceminister Siarka.

- Jeśli my dzisiaj chcemy, aby lasy spełniały dzisiaj tę funkcję związaną z pochłanianiem chociażby dwutlenku węgla, to musimy utrzymywać naturalną ciągłość lasu, utrzymywać to, że ten las jest przebudowywany również i dbać o to, żeby było tam nowe pokolenie drzew - dodał.

