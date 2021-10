"Purpurowa sieć meblowała polski Kościół i doprowadziła do stanu kryzysu". Marcin Gutowski o swoim reportażu

Marcin Gutowski opowiadał w TVN24 o swoim reportażu pod tytułem "Purpurowa sieć". - To sieć znajomości, powiązań towarzyskich, zawodowych i instytucjonalnych polskich hierarchów, którzy - jak mówią nasi rozmówcy - meblowali polski Kościół i doprowadzili go do dzisiejszego stanu - wyjaśniał. Jak mówił, to właśnie "purpurowa sieć" doprowadziła Kościół do "stanu niespotykanego kryzysu".

W TVN24 GO można już obejrzeć reportaż Marcina Gutowskiego "Purpurowa sieć". To kolejny materiał z cyklu "Bielmo" o przypadkach wykorzystania seksualnego w Kościele katolickim. Gutowski pokazał, na czym polegał "mechanizm Paetza", kim byli "chłopcy Gulbinowicza" i jak tworzyła się ta "purpurowa sieć".

"Purpurowa sieć" doprowadziła Kościół do "stanu niespotykanego kryzysu"

Gutowski opowiadał o swoim reportażu w poniedziałek rano w TVN24. - Purpurową siecią określiliśmy to, co udało nam się zrekonstruować spoglądając na polski episkopat. To sieć znajomości, powiązań towarzyskich, zawodowych i instytucjonalnych polskich hierarchów, którzy - jak mówią nasi rozmówcy - meblowali polski Kościół i doprowadzili go do dzisiejszego stanu - wyjaśniał.

To "purpurowa sieć" - dodał - doprowadziła Kościół do "stanu niespotykanego kryzysu". - W ciągu ostatniego roku aż 11 polskich biskupów zostało ukaranych przez Watykan za to, że dopuszczało się albo ukrywało nadużycia w Kościele - przypominał reporter. Jak mówił, "jeśli przyjrzymy się, kto odpowiada za nominacje biskupie od początku pontyfikatu Jana Pawła II, to układa się w bardzo spójną całość".

"Dwa główne ośrodki, które odpowiadały za politykę kadrową w polskim episkopacie"

Jednym z przedstawionych w reportażu księży jest Józef Kowalczyk. - W 1970 roku został szefem sekcji polskiej sekretariatu stanu, która w czasach PRL odpowiadała za nominacje biskupów. Po 1989 roku został nuncjuszem apostolskim w Polsce, którym był przez 22 lata - powiedział Gutowski.

To właśnie Kowalczyk "odpowiadał za to, kto zostanie w Polsce biskupem". - To przez jego biurko przechodziły papieskie nominacje, a w drugą stronę - do Watykanu - wszystkie krytyczne uwagi i doniesienia ewentualnych skandali w polskim Kościele. Co się z nimi działo? Zdaniem wielu naszych rozmówców wiele z tych spraw trafiało do szuflady Józefa Kowalczyka i nigdy z niej nie wychodziło. A jeśli wychodziło, to nie do Jana Pawła II tylko do oskarżanych biskupów - zaznaczył dziennikarz.

- Jak twierdzą nasi rozmówcy, dwa główne ośrodki które odpowiadały za politykę kadrową w polskim episkopacie. To był Józef Kowalczyk i Stanisław Dziwisz - ze względu na swoje położenie w centrali, w Watykanie, tuż obok Jana Pawła II - wskazał Gutowski, autor reportażu pod tytułem "Purpurowa sieć".

Zapowiedź reportażu "Purpurowa sieć" TVN24

