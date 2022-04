Zadał kilkadziesiąt ciosów nożem, bo miała "pozbawić go zarobków". Więzienie za zabójstwo 26-letniej Ukrainki

czytaj dalej

To prokurator krajowy Dariusz Barski nadzoruje prace "zespołu śledczego numer 1", który prowadzi śledztwa dotyczące katastrofy smoleńskiej - dowiedział się tvn24.pl. Według naszych informacji, prokuratorzy do tej pory wykluczyli, że na pokładzie Tu-154 doszło do wybuchu. W najbliższych miesiącach zakończyć ma się śledztwo w wątku dotyczącym tzw. zdrady dyplomatycznej.