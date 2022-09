Sąd Najwyższy uchylił symboliczne zadośćuczynienia za badania kliniczne bez wiedzy pacjentów

SN: uczestnicy badania nie wiedzieli, że podawana im była niedopuszczona do obrotu substancja

"Uczestnicy badania nie byli jednak należycie informowani o jego charakterze i celu, przeciwskazaniach do wzięcia udziału w badaniu, ryzyku z tym związanym, ubezpieczeniu czy rekompensacie w postaci zwrotu kosztów podróży. Nie wiedzieli, że podawana im była niedopuszczona do obrotu substancja na ptasią grypę, sądzili że otrzymują szczepionkę na grypę sezonową" - przekazano w komunikacie Sądu Najwyższego, informując o szczegółach sprawy.

W styczniu 2019 roku Sąd Rejonowy w Grudziądzu zasądził dla pacjentów po 5 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Jednak w drugiej instancji we wrześniu 2019 roku Sąd Okręgowy w Toruniu uznał, że kwoty przyznanych zadośćuczynień wymagają korekty, gdyż "nie wykazano, że testowana szczepionka negatywnie oddziaływała na zdrowie pacjentów". "Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że zdarzenie to miało miejsce ponad 10 lat temu" - wskazał wówczas SO. W związku z tym kwoty zadośćuczynień zmniejszył do 500 złotych dla każdego z powodów.