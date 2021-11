Ciężarna 30-latka zmarła w szpitalu w Pszczynie. Ginekolożka: gdyby nie sytuacja polityczna, decyzje byłyby znacznie prostsze

Prof. Dębska: gdyby nie sytuacja polityczna, pewnie decyzje byłyby znacznie prostsze

- Widzę w mediach, na ulicach miast, pod Trybunałem ludzi, do których to dotarło, którzy zrozumieli, że za takie przypadki odpowiada polskie restrykcyjne prawo. Trybunał Konstytucyjny, organizacje prawicowe, które powodują, że my, lekarze, działamy pod ogromną presją - powiedziała. Według niej "ta nieszczęsna dziewczyna z Pszczyny jest pierwszą ofiarą śmiertelną, o której wiemy". - Natomiast sytuacja kobiet powoduje to, że mamy tych ofiar znacznie więcej. Na co dzień spotykam takie ofiary - kobiety, które cierpią w milczeniu. Nie wiemy o nich, nie słyszymy powszechnie o tych, które są zmuszane do kontynuacji ciąży, kiedy rozpoznajemy ciężkie, nieuleczalne wady (płodu - red.). Ofiarami są też kobiety, które są zmuszane do turystyki aborcyjnej - mówiła.