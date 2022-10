10-letni Paweł na chodniku znalazł 10 tysięcy złotych. Gotówka wróciła już do właściciela

czytaj dalej

Marina Owsiannikowa, była dziennikarka i prezenterka rosyjskiej telewizji państwowej, nie stawiła się w środę w sądzie. Oskarżona o "dyskredytację armii rosyjskiej" Owsiannikowa opublikowała tego samego dnia na Telegramie film, w którym demonstruje nadajnik dla osoby w areszcie domowym i apeluje do władz Rosji, by założyły go Putinowi.