"To już nie zapaść, młodzi ludzie stoją przed ścianą". Do psychiatry dziecięcego czeka się nawet tysiąc dni

To, że szpitalne oddziały psychiatrii dziecięcej są przepełnione, a na pomoc specjalistów trzeba czekać tygodniami, wiemy od dawna. Teraz zbadano, jak długo. Fundacja GrowSpace sprawdziła 191 przychodni, szpitali i poradni oraz ośrodków pomocy psychicznej dla młodych osób. Średni czas oczekiwania na konsultację psychiatry dziecięcego w Polsce to 238 dni.

- To nie jest już zapaść, tylko fakt, że młodzi ludzie stoją przed ścianą. Ich rodzice stoją przed ścianą, bo realnie, nie mogą zapisać dziecka do psychiatry dziecięcego - alarmował na konferencji Dominik Kuc z Fundacji GrowSpace. Wymienił, że "pięć miejsc ma niechlubne rekordy, ponieważ przekraczają aż tysiąc dni oczekiwania, a jedno miejsce przekroczyło dwa tysiące dni". Podał przykład, że w jednym z ośrodków w Będzinie czas oczekiwania na konsultację psychiatry dziecięcego to 2441 dni.

Najgorzej wypadają województwa pomorskie i śląskie. - Jeżeli chodzi o poradnie, to kolejki rzeczywiście są bardzo długie ze względu na to, że mamy ograniczoną liczbę personelu, a potrzeby rosną. Jest coraz więcej dzieci, które są w kryzysie, które potrzebują wsparcia - zwrócił uwagę doktor Mariusz Kaszubowski z Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku.

"Dramatycznie rośnie liczba dzieci z przeświadczeniem, że nie mają wokół siebie nikogo"

A pomoc jest niewystarczająca. Jak wylicza fundacja GrowSpace, jeden psychiatra dziecięcy przypada na ponad 12 tysięcy dzieci i młodzieży w Polsce. - Mamy rodzinę, która ma dziecko, które ma 12 lat, to na 2030 rok można umawiać dziecko do psychiatry dorosłego, a nie dziecięcego - zaznaczył Dominik Kuc.

Przy tym wszystkim cały czas dochodzi do sytuacji, w których rodzice długo nie dostrzegają problemu, lub go po prostu bagatelizują. - My wciąż jeszcze lekceważymy, bardzo często, dziecięce problemy, mówiąc "ja to bym chciała mieć takie problemy jak ty", czy "zobaczysz jak dorośniesz, co to jest prawdziwy problem" - zwracała uwagę psycholog, doktor Aleksandra Piotrkowska.