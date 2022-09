Oddział psychiatrii dziecięcej w Olsztynie zostaje

czytaj dalej

Dominikanin Paweł M. usłyszał wyrok czterech lat bezwzględnego więzienia za gwałt na kobiecie i "zmuszanie jej do innej czynności seksualnej w okresie od maja 2011 do sierpnia 2018 roku". Do przestępstw miało dochodzić we wspólnocie, która miała mieć cechy sekty. Wyrok sądu nie jest prawomocny.