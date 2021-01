Konferencja premiera i ministra zdrowia

Premier o ewentualnym zniesieniu obostrzeń: To podlega naszej bieżącej analizie. Patrzymy na to, co się dzieje w krajach ościennych. W wielu krajach nas otaczających i w Europie Zachodniej restrykcje są coraz większe, ostrzejsze. Nie możemy tego lekceważyć. U nas sytuacja wygląda na nieco bardziej stabilną, ale chcemy poczekać do początku przyszłego tygodnia, by przedstawić, jak może funkcjonować funkcjonowanie poszczególnych branż od 1 lutego. Nie wykluczamy zmian w reżimie sanitarnych. Będą one wypracowywane przez ministrów we współpracy z konkretnymi branżami.