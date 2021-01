"Bardzo ciężko było mi zrozumieć lekarzy, którzy głosowali przeciwko"

Wcześniej, 12 stycznia, Senat zaproponował ponad 100 poprawek do budżetu na 2021 roku. Przegłosowano między innym poprawki, których konsekwencją miało być przeznaczenie 80 milionów złotych na psychiatrię dziecięcą. Przeciwko poprawce byli senatorowie PiS .

Ustawa z senackimi poprawkami wróciła do Sejmu, parlamentarzyści opozycji apelowali do posłów PiS o poparcie poprawek dotyczących finansowania psychiatrii dziecięcej. We wtorek przeciw senackim poprawkom opowiedziała się Sejmowa Komisja Finansów Publicznych.