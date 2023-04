"Kondycja fizyczna i psychiczna naszych dzieci pogarsza się". Rząd ma przedstawić "konkretne rozwiązania"

Witek: młodzież i dzieci to nasza przyszłość

Po spotkaniu Witek i Morawiecki zorganizowali briefing dla mediów. Witek przekazała, że 24 marca odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, samorządowców, lekarzy i nauczycieli i innych ekspertów, którzy zajmują się pracą z młodzieżą. - To dzisiejsze spotkanie chciałam zorganizować po to, żeby pan premier mógł usłyszeć o tym, o jakich problemach rozmawialiśmy na spotkaniu 24 marca, jakie wnioski z tego spotkania wypływają. Po to, żebyśmy mogli to robić razem, ponieważ kondycja fizyczna i psychiczna naszych dzieci i młodzieży niestety pogarsza się, dostrzegamy to - przyznała marszałek Sejmu.

Witek mówiła dalej, że "młodzież i dzieci to nasza przyszłość". - Dlatego musimy temu tematowi poświęcić czas - tłumaczyła. - Za chwilę będziemy kontynuować spotkanie z ministrami, ponieważ chcielibyśmy (pokazać - red.), że cel, do którego chcemy zmierzać, czyli ratować nasze dzieci, ale przede wszystkim wspierać rodziców, że to jest możliwe do zrobienia. Jeżeli będziemy robić to razem, to będzie efektywne - przekonywała.