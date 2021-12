PSP: druhowie OSP Czernikowo oraz rodziny poszkodowanych objęci pomocą psychologów

czytaj dalej

Europosłanka Janina Ochojska chciała wjechać do objętej zakazem wjazdu Białowieży, ale nie została wpuszczona przez policję. Do sprawy odniosła się Straż Graniczna, której zdaniem "osoby towarzyszące europosłance utrudniały funkcjonariuszom wykonywanie obowiązków". Ochojska również skomentowała to zdarzenie.