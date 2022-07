Kosiniak-Kamysz: Dziś nie ma podziału na Polskę wschodnią i zachodnią. Jest równie zły i niebezpieczny podział

- Naszym celem jest wyrównywanie szans. Godna jakość życia. To, żeby praca się opłacała, bo dzisiaj mam ogromne poczucie, że praca nie opłaca się w Polsce, że bardziej doceniani są ci, co leżą na kanapie do góry brzuchem niż ci, co codziennie zasuwają. Jeżeli inflacja wyprzedza wzrost wynagrodzeń, to znaczy, że praca się przestaje opłacać - mówił lider PSL, który w sobotę odwiedził gminę Pałecznica w Małopolsce.