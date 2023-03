10 punktów PSL. "Chcemy wygrać te wybory i przywrócić Polsce normalność"

- Jest pełne, jednogłośne wsparcie dla moich działań i działań kierownictwa PSL dotyczące rozmów z ugrupowaniami demokratycznymi, szczególnie z ugrupowaniem Szymona Hołowni , Polską 2050. Jest akceptacja porozumienia programowego dotyczącego najważniejszych spraw na 100 dni rządów i na kadencję, jest wsparcie kontynuacji rozmów politycznych i podejmowania dalszych decyzji politycznych związanych z przygotowaniem do wyborów. Bo i merytoryka - czyli program i taktyka wyborcza są niezwykle ważne - powiedział lider PSL. - Chcemy wygrać te wybory i przywrócić Polsce normalność, praworządność, bezpieczeństwo, dać wszystkim godne życie, godną pracę - zadeklarował.

"Ten miesiąc dajemy sobie na rozmowy o charakterze politycznym"

- Mam nadzieję, że to jest czas, który pozwoli nam na podjęcie tej decyzji. Widzę dobrą wolę ze strony obu środowisk. Nikt z dużych partii tak intensywnie nie pracuje, by łączyć środowiska, czasem w nieoczywisty sposób. Więc ten miesiąc dajemy sobie na rozmowy o charakterze politycznym - powiedział.

Zaznaczył, że jest porozumienie programowe, w którym jest mowa jest m.in. o reformie edukacji i wspieraniu demokracji bezpośredniej. Dopytany, czy jest w związku z tym jakieś kalendarium dalszych działań - rad programowych i konwencji PSL, lider PSL stwierdził, że na połowę kwietnia jest planowane dłuższe posiedzenie Rady Naczelnej. - Więc to będzie dobry moment, by kolejne etapy podsumowywać - zaznaczył.

10 propozycji Polskiego Stronnictwa Ludowego

W sobotę politycy PSL uczestniczyli w zebraniu Rady Naczelnej partii. Po jej zakończeniu szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że jego partia jest "przygotowana do pracy, żeby podjąć wysiłek jak najszerszego uzgodnienia wspólnego programu". - To się udało z Polską 2050, przechodzimy do rozmów politycznych - zapowiedział.