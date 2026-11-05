Polska PSL chce zmiany konstytucji. Politycy komentują plan dla Trybunału Konstytucyjnego Justyna Sochacka |

Trela o pomyśle PSL: albo trzymamy się prawa i konstytucji, albo robimy obertasy jak Wójcik Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

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W czwartek wicepremier, szef MON i lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił, że jego ugrupowanie przygotowało projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP, by "doprowadzić do spokoju, pokoju społecznego, praworządności i odnowienia wiarygodności Trybunału Konstytucyjnego". Propozycja zakłada "wygaszenie mandatów urzędujących sędziów i nadanie im statusu sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku". Według niej na wybór nowych sędziów TK zgodę musiałby wyrazić między innymi prezydent.

Maciej Tomczykiewicz: pomysł PSL jest niedopracowany

Poseł KO Maciej Tomczykiewicz ocenił, że "pomysł jest niedopracowany". - Nie jest załatwiona tam najważniejsza rzecz, przynajmniej ja z tej propozycji jasno nie odczytałem, jaki ma być ten nowy model funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego - komentował na gorąco w rozmowie z reporterem TVN24 Radomirem Witem.

Jego zdaniem "musimy się pozbyć wszystkich problemów z aktów prawnych organizujących bieżącą pracę i funkcjonowanie Trybunału i potem możemy się zajmować czymkolwiek innym". - A wszystko to musi być poprzedzone akceptacją dla obowiązującego prawa i dla konstytucji - podkreślił. Dodał, że "wybrani przez Sejm sędziowie są sędziami Trybunału".

- Ciężko mówić o jakichkolwiek rozmowach poważnych z prezydentem, który już na tym bardzo podstawowym etapie stwierdza, że go przepisy konstytucji nie obowiązują, bo po co? - podsumował.

Tomasz Trela o projekcie zmiany konstytucji w sprawie TK: jestem przeciwny

- Jestem przeciwny, dlatego że nie podobają mi się takie gmerania przy czymś, co tak naprawdę zaczęło działać - oświadczył poseł Lewicy Tomasz Trela. - Sędziowie się spotkali, było Zgromadzenie Ogólne, Trybunał Konstytucyjny ruszył, przyjął plan wydatków na przyszły rok, są składy sędziowskie, jest kolejne zaplanowane Zgromadzenie Ogólne. Co tutaj dalej kombinować? Zresztą ja przypomnę, pan premier Kosiniak-Kamysz głosował za tymi sędziami. Oni są wybrani w majestacie prawa - dodał.

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Na uwagę, że według propozycji PSL przeszliby w stan spoczynku, polityk odparł: - Nie bawmy się tak.

- Albo jesteśmy poważni i odpowiedzialni, podejmujemy decyzje zgodnie z prawem i konstytucją i trzymamy się prawa i konstytucji, albo robimy jakieś takie obertasy jak Wójcik w śpiewaniu przed tym kramem i cyrkiem obwoźnym przed Trybunałem. Nie. Konstytucja jest święta, prawo jest święte i konsekwencja jest tutaj bardzo, bardzo potrzebna - ocenił. Nawiązał przy tym do środowego występu posła PiS Michała Wójcika na scenie zbudowanej przez protestujących przed TK. Polityk wykonał między innymi utwór Krzysztofa Krawczyka "Jak minął dzień".

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Łukasz Osmalak: sprawę TK trzeba uporządkować

- Wydaje mi się, że procedura na pierwszy rzut oka jest dosyć mocno skomplikowana - powiedział poseł Polski 2050 Łukasz Osmalak.

Mówił, że jest "za tym, żeby tę sprawę uporządkować właśnie w taki sposób, żeby znaleźć jakiś złoty środek". - Dlatego że uważam, że jeżeli teraz będziemy szli albo w jedną, albo w drugą stronę, to po prostu pozostanie taka kłótnia, będziemy w pewnym impasie - dodał.

Jego zdaniem "forma resetu jest dobrym rozwiązaniem". Zaznaczył jednak, że musiałby się pochylić nad szczegółami, żeby wypowiedzieć się szerzej.

Henryk Kowalczyk: najpierw trzeba wycofać się z tego, co wydarzyło się w TK kilka dni temu

Jak propozycję PSL ocenia przedstawiciel PiS? - Żeby przejść do resetu, trzeba wycofać się z tego, co się zdarzyło przed kilkoma dniami - powiedział poseł PiS Henryk Kowalczyk. - Nie można akceptować tego, co jest. Trochę na zasadzie takiej, jakby, nie wiem, Rosja proponuje pokój Ukrainie, ale zostawia wszystkie swoje tereny podbite. Tak nie może być - ocenił.

- Cofamy się do punktu wyjścia absolutnego. Wtedy możemy mówić - dodał.

Kowalczyk został zapytany, czy prezydent Karol Nawrocki również powinien wykonać jakiś gest. - Prezydent, myślę, że wyraźnie powiedział to w swoim wystąpieniu w momencie, kiedy rozpoczynała się Rada Bezpieczeństwa Narodowego, że jest miłosierny, gotów wybaczać, ale przed tym aktem trzeba naprawić szkody - powiedział Kowalczyk.

Jego zdaniem "prezydent nie popełnił nic złego". - Jest strażnikiem konstytucji, więc w tym momencie można mówić o resecie, ale po spełnieniu tych warunków - skwitował.