PSL i Polska 2050 razem do wyborów? Kosiniak-Kamysz: Jesteśmy o krok od podania sobie ręki. To kwestia godzin

Jesteśmy o krok od podania sobie ręki z Polską 2050 i ogłoszenia, że idziemy razem do wyborów. To się stanie w najbliższych godzinach - poinformował w TVN24 Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL.

Władysław Kosiniak-Kamysz był gościem "Rozmowy Piaseckiego". Był pytany między innymi o porozumienie z Polską 2050. - Jest duża szansa, że najbliższe godziny przyniosą bardzo pozytywne informacje - powiedział.

- To są kwestie godzin, nie dni. Potrzebna jest jeszcze akceptacja ostatecznych wersji porozumienia. Jesteśmy o krok od podania sobie ręki i ogłoszenia, że idziemy razem do wyborów. To się stanie w najbliższych godzinach - zapowiedział.

Jak mówił, rozmowy z Polską 2050 "najpierw były o programie, a później polityczne". - To normalna dyskusja. Czas, który poświęciliśmy na tę dyskusję nie był zmarnowany. Uzgodniliśmy więcej rzeczy, niż na początku mi się wydawało. Trzeba uzgodnić, kto będzie pełnił określone funkcje w komitecie wyborczym, jak ten komitet będzie skonstruowany, co z obwodowymi komisjami wyborczymi - wyliczał.

Dodał, że to "wiele, również technicznych, rzeczy". - Chyba nikt nie jest na tym etapie tak przygotowany do wyborów jak my - stwierdził.

Władysław Kosiniak-Kamysz w "Rozmowie Piaseckiego" TVN24

Kosiniak-Kamysz: wystartujemy jako koalicja

Kosiniak-Kamysz poinformował, że razem z Polską 2050 wystartują jako koalicja, czyli aby dostać się do Sejmu, będą musieli przekroczyć próg wyborczy na poziomie 8 procent. - Mówiliśmy od początku, że każdy chce też zachować podmiotowość swojego ugrupowania - mówił.

Pytany, czy nie obawia się wyniku poniżej progu, odparł: - PSL w ostatnich wyborach idąc z własnego komitetu osiągnął 8,5 procent w bardzo trudnych warunkach, kiedy nasi konkurenci polityczni na czele z PiS-em chcieli nas wyeliminować z życia publicznego.

Podkreślił, że "do końca będzie staranie, by ten wynik był jak najlepszy". - Jak patrzymy na dzisiejsze sondaże na poziomie 14-15 procent jeszcze bez ogłoszenia startu, to daje pewną dozę optymizmu, że ten wynik będzie nawet lepszy. Ja zawsze patrzę do góry, a nie w dół. Szklanka jest do połowy pełna - powiedział.

Autor:ads/kg

Źródło: TVN24